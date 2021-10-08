الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء الأحد

انتخابات التجديد
انتخابات التجديد النصفى

تعقد النقابة العامة للأطباء مؤتمرا صحفيا الأحد 10 أكتوبر الساعة 10 صباحا، لإعلان النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، والفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

وانطلقت صباح اليوم انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء التي أجريت تحت إشراف قضائي كامل ووسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء غلق باب التصويت في تمام الساعة الخامسة مساء وذلك طبقا لنص القانون.

وأوضحت أنه سيتم بدء فرز الأصوات بمقر اللجان الانتخابية تمهيدًا للإعلان عن نتيجة الانتخابات.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
النقابة العامة للأطباء إعلان النتائج النهائية فرز الأصوات مجالس النقابات الفرعية التجديد النصفي

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وائل لطفي

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