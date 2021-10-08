إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء الأحد

تعقد النقابة العامة للأطباء مؤتمرا صحفيا الأحد 10 أكتوبر الساعة 10 صباحا، لإعلان النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، والفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

وانطلقت صباح اليوم انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء التي أجريت تحت إشراف قضائي كامل ووسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء غلق باب التصويت في تمام الساعة الخامسة مساء وذلك طبقا لنص القانون.

وأوضحت أنه سيتم بدء فرز الأصوات بمقر اللجان الانتخابية تمهيدًا للإعلان عن نتيجة الانتخابات.