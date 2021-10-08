إزالة 59 حالة تعدٍ على المجارى المائية والأراضى بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز كوم حمادة والمحمودية والدلنجات وبدر، عن إزالة 59 حالة تعد بإجمالي مساحة بلغت 4118 م٢ عبارة عن: تنفيذ عدد 20 قرار إزالة بمساحة 2693 م على مجرى نهر النيل بنطاق الوحدات المحلية لقري النجيلة والبريجات بكوم حمادة.

كما تمت إزالة 36 حالة تعدٍ بمساحة 875 م٢ على ولاية هندسة الصرف وولاية حماية النيل بنطاق الوحدة المحلية لقرية سيدى عقبة بالمحمودية عبارة عن مبان وأسوار بالطوب الأبيض وعشش وزراعات، وإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 400 م بمدينة الدلنجات وقرية طيبة، كما تم وقف أعمال وتم التحفظ على معدات البناء، وإزالة 4 أعمدة خراسانية مخالفة بدون ترخيص على مساحة 150 م٢ بنطاق وحدة أحمد عرابي ببدر.