«أبرزها التدخين وارتفاع ضغط الدم».. 8 أسباب تهدد بفقدان السمع

مع تقدم العمر، يصبح ضعف السمع أكثر انتشارًا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عامًا، إلا أن عامل الشيخوخة يظل هو الأبرز لضعف السمع، وفي السطور التالية، ترصد «الدستور» عدد من العوامل التي يمكنها أن تؤدي إلى فقدان السمع، وفقًا لموقع «health site».

التدخين وعلاقته بفقدان السمع

يمكن أن يؤدي التدخين أو حتى التدخين السلبي، إلى زيادة خطر الإصابة بفقدان السمع بشكلٍ كبير، ووفقًا لدراسة أمريكية شملت أكثر من 3500 شخص، فإن المدخنين أكثر عرضة بنسبة 70٪ تقريبًا من غير المدخنين للإصابة بفقدان السمع، ويبدو أن خطر الإصابة بفقدان السمع يزداد مع زيادة الكمية التي يدخنها الشخص، حيث يكون المدخنون أكثر عرضة لخطر فقدان السمع في كل فئة عمرية باستثناء الأكبر سنًا.

ويرجع الباحثون ذلك إلى أن المواد الكيميائية الموجودة داخل دخان السجائر مثل «الفورمالديهايد»، و«الزرنيخ»، و«سيانيد الهيدروجين»، تكون مصدرًا لإتلاف خلايا الشعر داخل الأذن الداخلية، وهي التي تنقل الصوت إلى الدماغ، و عندما تتلف هذه الخلايا ينتج ضعف السمع.

ارتفاع ضغط الدم

يعتقد الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم يُسرِع فقدان السمع خاصة لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 64 عامًا، الأمر الذي يحدث بشكل طبيعي من خلال عملية الشيخوخة، وهو ما يجعل الأعراض تظهر في وقتٍ أقرب مما هو متوقع في العادة، وبدرجة أكثر شدة.

ومن خلال العلاج المناسب لارتفاع ضغط الدم وآثاره الجانبية، يمكن تفادي خطر الإصابة بفقدان السمع، فإذا كنت تعلم أو تعتقد أنك قد تكون مصابًا بارتفاع ضغط الدم، فمن المهم إخبار أخصائي السمعيات الخاص بك والتأكد من إجراء فحوصات منتظمة.

تأثير «السكري» على السمع

وفقًا لدراسة حديثة، فإن ضعف السمع أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري مقارنة بمن لا يعانون منه.

الحصبة

يمكن أن تسبب الحصبة التهابات للأذن تؤدي إلى فقدان السمع، وهي من المضاعفات الشائعة للحصبة، وتحدث في حوالي واحدة من عشر حالات.

التراكم التدريجي لشمع الأذن

كما يمكن لشمع الأذن أن يسد قناة الأذن ويمنع توصيل الموجات الصوتية، ويساعد إزالة شمع الأذن في استعادة السمع.

الإصابة بعدوى الأذن

عدوي الأذن ونمو العظام أو الأورام غير الطبيعية في الأذن الخارجية أو الوسطى بإمكانه أن يتسبب في فقدان السمع.

تمزق طبلة الأذن

ويُعرَف أيضًا بثقب غشاء طبلة الأذن، حيث يمكن أن تتسبب الانفجارات الصاخبة من الضوضاء والتغيرات المفاجئة في الضغط، وخز طبلة الأذن بجسم ما والعدوى في تمزق طبلة الأذن والتأثير على سمعك.

الإسراف في تناول بعض الأدوية

يؤدي الإسراف في تناول بعض الأدوية، خاصة المضادات الحيوية، إلى حدوث ضعف في السمع.

أنواع فقدان السمع

وتتعدد أنواع فقدان السمع، ومن بينها:

-فقدان السمع التوصيلي: ويشمل الأذن الخارجية أو الأذن الوسطى.

-فقدان السمع الحسي العصبي: ويشمل الأذن الداخلية.

-فقان السمع المختلط: وهو عبارة عن مزيج من الاثنين.