10 أكتوبر.. 7 حفلات على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

تحتفل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، بعيد ميلادها 33 ببرنامج فني ثري ومتنوع، حيث يقام 7 حفلات على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، تبدأ جميعها في الثامنة مساء الأحد، 10 أكتوبر.

هنأت وزيرة الثقافة دار الأوبرا ورئيسها والعاملين بها من فنانين وإداريين، بعيد ميلاد أحد أهم منابر الفنون فى مصر والوطن العربي، مشيرة إلى أنها أحد مفردات قوى مصر الناعمة وتشارك منذ افتتاحها فى إثراء الحياة الإبداعية بما تقدمه من مواد فنية جادة، ونجحت في مد جسر مهم للتواصل الفني والثقافى مع مختلف دول العالم.

وقال الدكتور مجدي صابر، إن برنامج الاحتفالات يضم مجموعة من الأشكال الفنية المميزة فعلى المسرح الكبير تقدم فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى بمصاحبة أروكسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الايطالى اليو اورتشيللو، ومشاركة كورال اوبرا القاهرة حفلا من إخراج حازم طايل يتضمن مقتطفات من أشهر الأوبرات العالمية منها صلاة الغروب الصقلية - التراڤاتورى - ريجوليتو إلى جانب مختارات موسيقية من أوبرا عايدة بنسختها الاولى التى قدمت عام ١٨٧٢ لڤيردى ،قوة المصير - الأميرة الغجرية لكولمان، حلاق إشبيلية لروسينى و لابوهيم لبوتشينى .. أداء السوبرانو ايمان مصطفى - منى رفله - داليا فاروق - سلمى الجبالى ، ميتزوسوبرانو چولى فيظي -ليلى ابراهيم -باص رضا الوكيل -باريتون عزت غانم -عماد عادل -مصطفى محمد -تينور هانى الشافعى -وليد كريم -عمرو مدحت.

ويقام على مسرح النافورة حفلا تحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي يضم مختارات من أشهر المؤلفات التى أبدعها كبار الملحنين يؤديها كل من ياسر سليمان، أحمد عفت، صابرين النجيلي ورحاب مطاوع.

وعلى المسرح الصغير تعزف مجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية التى شكلت جزءا من تاريخ هذا النوع من الفنون

أما مسرح الجمهورية يستضيف حفلا لفريق كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض والتابع للمركز القومى لثقافة الطفل يتضمن مجموعة من الاعمال الموسيقية والغنائية التراثية والمعاصرة .

وعلى مسرح معهد الموسيقي العربية و ضمن سلسلة حفلات كلثوميات تقدم فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي نخبة من الروائع الغنائية لكوكب الشرق ام كلثوم يؤديها كل من رحاب عمر وغاده آدم.

وعلى مسرحى سيد درويش " أوبرا الأسكندرية" وأوبرا دمنهور يقدم مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد حفلين لفصول كورال الأطفال تدريب الدكتور محمد حسني ، الغناء العربي تدريب الدكتور وليد حيدر وذوي القدرات الخاصة تدريب ميرفت هيام يتضمنان كوكبة من المؤلفات الغنائية الشهيرة.