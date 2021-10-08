الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ماكرون» يدعو الشباب للمشاركة في قمة إفريقية فرنسية «غير مسبوقة» 

ماكرون
ماكرون

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، مئات الشباب من المجتمع المدني الإفريقي بمدينة مونبلييه جنوب فرنسا، للمشاركة في قمة إفريقية فرنسية غير مسبوقة تهدف إلى إعادة تأسيس العلاقات، إلا أن بعض المثقفين الأفارقة انتقدوها.

وتنعقد هذه القمة في ظل النزاع على منطقة نفوذ فرنسا خاصة من جانب روسيا، فضلًا عن الأزمة التي تمر بها باريس في علاقتها مع مالي والجزائر.

ويُفترض أن تسمح هذه الصيغة الجديدة، بحسب الرئاسة الفرنسية، بـ«الإصغاء إلى الشباب الإفريقي» و«الخروج من الصيغ والشبكات القديمة»، كما ستتيح هذه القمة الخروج من سياسة فرنسا القديمة حيال إفريقيا، وممارستها الغامضة وشبكات تأثيرها.

ومن المقرر أن يلتقي رواد أعمال وفنانون ورياضيون أفارقة، عدد من الفرنسيين ومن الجالية الإفريقية من نفس مجالاتهم، لمناقشة موضوعات اقتصادية وسياسية وثقافية، ثم يستقبل الرئيس ماكرون 12 شابًا إفريقيًا من مالي وساحل العاج وتونس وجنوب إفريقيا وكينيا.

وأُختيرَت هذه المجموعة بعد حواراتٍ أجراها مع أشهر مفكر في القارة الأفريقية، الكاميروني أشيل مبيمبي، المكلف تنظيم القمة.

وفي تقريرٍ قدمه الثلاثاء إلى الرئيس الفرنسي، قال «مبيمبي»: «إن فرنسا منفصلة جدًا عن واقع الحركات الجديدة والتجارب السياسية والثقافية التي يقوم بها الشباب الإفريقي»، مشيرًا إلى أنه من بين كل الخلافات «ليس هناك ضرر أكبر من دعم فرنسا المفترض للاستبداد في القارة».

وقد يصدر الرئيس الفرنسي - المرشح المحتمل لإعادة انتخابه بعد سبعة أشهر - إعلانات عامة استنادًا إلى اقتراحات «مبيمبي»، من بينها إنشاء صندوق مخصص لدعم مبادرات الترويج للديمقراطية، وبرامج تسمح بتنقل الطلاب بشكل أكبر وإنشاء «منتدى أوروبي إفريقي حول الهجرة».

الرئيس الفرنسي ماكرون فرنسا فرنسا وإفريقيا باريس

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