تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة ٨ أكتوبر ٢٠٢١

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أكدت هيئة الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس علي جميع محافظات مصر اليوم الجمعة ٨ أكتوبر وحتى السبت وتوقع خبراء الأرصاد استقرار درجات الحرارة بالتزامن مع فصل الخريف في محافظات مصر.

وبحسب توقعات الخبراء بهيئة الأرصاد الجوية تشهد خلال الأيام المقبلة خاصة يومي الجمعة والسبت ثبات في درجات الحرارة علي القاهرةً الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء طقس يميل لارتفاع في درجات الحرارة نهارا ومعتدل الي حدد كبير ليلا.

بينما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل الحرارة

في الوقت نفسه تقل درجات الحرارة تدريجيًا علي جميع الأنحاء وتشهد الأيام المقبلة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ابتداء من اليوم الجمعة في مختلف المحافظات حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا نهارا وتميل للبرودة ليلا علي جميع أنحاء الجمهورية.

وترصد الدستور لقرائها في بعض المحافظات خلال السطور التالية بيان درجة الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المحافظات:

القاهرة الكبري :درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٠ والصغرى ٢٠

الإسكندرية: درجة الحرارة العظمي ٣٠ الصغري ٢٠

الأقصر: درجة الحرارة العظمي ٣٤ الصغري ٢٣

أسوان: درجة الحرارة العظمي ٣٥ الصغري ٢٢

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمي اليوم ٢٧ والصغري ٢٠

مطروح :درجة الحرارة اليوم العظمي ٢٦ الصغري ٢٢

قنا: درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٠ الصغرى ٢٢

السويس: درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٠ الصغري ٢٢

مدينة سيوة :درجة الحرارة العظمي اليوم ٢٨ الصغري ٢٠

السواحل الغربية: درجة الحرارة العظمي ٣٠ والصغري ٢٠

الوجة البحري : درجة الحرارة العظمي ٣٠ والصغري ٢٥

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجات الحرارة العظمي ٢٨ والصغري ٢٣

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٢ الصغري ٢٥

البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٢ الصغير ٢٥

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٥ والصغري ٢٢

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمي اليوم ٣١ والصغري ٢٠

الشبورة

تشهد الطرق السريعة والزراعية التي تربط من والي القاهرة شبورة مائية صباحا كذلك الوجة القبلي والسواحل الشمالية مع فرصة لسقوط أمطار السبت علي السواحل الغربية.



الرطوبةً

كشفت الأرصاد عن نسب الرطوبة في محافظات مصر وتشهد القاهرة الكبرى درجة رطوبة تصل العظمي إلي ٦٠ والصغرى إلي ٣٠ بينما السواحل الشمالية تصل درجة الرطوبة العظمي إلي ٦٠ والصغرى ٤٥ ويشهد شمال الصعيد العظمي ٥٠ والصغري ٢٥ بينما جنوبالصعيد ٣٠ العظمي ١٥ للصغري.