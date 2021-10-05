الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

متابعة.. موعد فتح الطيران السعودي للمقيمين| أخبار توقيت عودة الطيران بين مصر والسعودية

الطيران السعودي
الطيران السعودي

يتسائل الكثير من الأشخاص يوميا عن متابعة موعد فتح الطيران السعودي للمقيمين ومتابعة جميع أخبار توقيت عودة الطيران بين مصر والسعودية نظرا لارتباط قرارات رجوع حركة الطيران بالعديد من أمور العمل والتنقل لرؤية الأهل، وتحرص جريدة الدستور على نشر جميع أخبار الطيران السعودي الدولي، لذلك نستعرض في السطور التالية التفاصيل وخطوات الاستعلام عن موعد جرعات لقاح كورونا وتسجيل أخذ الجرعات للراغبين في السفر.

 

موعد فتح الطيران السعودي للمقيمين 2021

من هذا الجانب، أوضحت مصادر في وزارة الطيران المدني، أنه لم يتم تخصيص توقيت بعد انتظام الرحلات الخاصة بالطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية لنقل العمالة التي ترغب للرجوع إلى أعمالهم داخل الأراضي السعودية حيث تم رفع حظر الطيران الجزئي فقط عن العمالة المصرية الحاصلة على جرعتي (لقاح كوفيد-19)، داخل المملكة العربية السعودية قبل سفرها لقضاء الإجازة وذلك وفقا للقواعد الموضوعه بخصوص السفر بين البلدان التي وضعتها (منظمة الصحة العالمية) لتجنب خطر انتشار عدوى (كوفيد-19)، من الحصول على الجرعتين الخاصتين بفيروس كورونا وكذلك وضع جميع الالتزامات الاحترازية أمام أعين الجميع.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

وفي هذا السياق، يتم تنظيم العديد من الرحلات حاليا بين السعودية ودولة مصر، لأربعة فئات فقط هم: (الدبلوماسيين وكذلك المواطنين السعوديين وأيضا العاملين بالقطاعات الصحية في المملكة العربية السعودية من المصريين وذويهم فقط و العمالة المصرية التي حصلت على جرعتي اللقاح قبل سفرهم لقضاء أيام الإجازة)، حيث يتم تيسير رحلات طيران يومية من وإلى الأراضي السعودية بجميع المطارات الدولية لنقل جميع الفئات المستثناة من قرار حظر الطيران الذي فرضته السلطات السعودية على العمالة المصرية منذ شهر فبراير المنتهي، بسبب (كوفيد-19)، الذي اجتاح جميع نواحي الدول حول العالم في أواخر سنة 2019.

 

الاستعلام عن تسجيل لقاح كورونا للمسافرين 2021

موعد فتح الطيران السعودي للمقيمين وأخبار توقيت عودة الطيران بين مصر والسعودية وخطوات الاستعلام عن تسجيل لقاح كورونا من أبرز التساؤلات اليومية التي تشغل بال الآلاف من العمالة وذويهم للسفر للأراضي إلى المملكة العربية السعودية حيث يمكن التقديم ومعرفة حالة طلب اللقاح بإتباع الخطوات الآتيه:-

  • الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على لينك موقع لقاح كورونا (كوفيد-19) التابع لوزارة الصحة عبر اللينك التالي: اضغط هنــــــــــــــا
  • الخطوة الثانية: اختيار أيقونة الاستعلام عن طلب لقاح “فيروس كورونا” (كوفيد-19).
  • الخطوة الثالثة: اختيار فئة المسافرين من القائمة الرئيسية للموقع الرسمي للوزارة.
  • الخطوة الرابعة: كتابة رقم الطلب الذي تم تأكيد الطلب بهذا الارسال.
  • الخطوة الخامسة: وضع الرقم القومي كاملا.
  • الخطوة السادسة:  النقر على كلمة (استعلام).

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