تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 8-10-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس نهار اليوم الجمعة مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومعتدلة على السواحل الشمالية، وحارة على جنوب سيناء، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على باقي أنحاء البلاد.

أما عن الظواهر الجوية، فيتوقع أن تسود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء، في حين تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

الإسكندرية 27 21

وادى النطرون 28 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 28 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 21

السلوم 26 20

سيوة 29 20

بورسعيد 28 22

دمياط 27 21

الزقازيق 30 20

المنصورة 28 20

الإسماعيلية 29 20

السويس 30 20

العريش 27 22

رفح 27 22

رأس سدر 30 21

نخل 27 19

نويبع 31 25

طابا 29 22

كاترين 28 13

الطور 31 23

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 32 23

مرسى علم 31 25

الفيوم 31 20

بنى سويف 30 20

المنيا 30 21

أسيوط 31 20

سوهاج 31 21

قنا 32 21

الأقصر 35 23

أسوان 37 22

إدفو 36 22

أبوسمبل 36 23

الوادى الجديد 34 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 33 22

حلايب 32 23

رأس حدربة 32 22