الجمعة 08 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 8-10-2021

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس نهار اليوم الجمعة مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومعتدلة على السواحل الشمالية، وحارة على جنوب سيناء، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على باقي أنحاء البلاد.

أما عن الظواهر الجوية، فيتوقع أن تسود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء، في حين تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 30 20
الإسكندرية 27 21
وادى النطرون 28 20
طنطا 30 21
شبين الكوم 30 21
دمنهور 28 21
بلطيم 27 21
مطروح 26 21
السلوم 26 20
سيوة 29 20
بورسعيد 28 22
دمياط 27 21
الزقازيق 30 20
المنصورة 28 20
الإسماعيلية 29 20
السويس 30 20
العريش 27 22
رفح 27 22
رأس سدر 30 21
نخل 27 19
نويبع 31 25
طابا 29 22
كاترين 28 13
الطور 31 23
شرم الشيخ 32 25
الغردقة 32 23
مرسى علم 31 25
الفيوم 31 20
بنى سويف 30 20
المنيا 30 21
أسيوط 31 20
سوهاج 31 21
قنا 32 21
الأقصر 35 23
أسوان 37 22
إدفو 36 22
أبوسمبل 36 23
الوادى الجديد 34 20
شلاتين 33 23
أبو رماد 33 22
حلايب 32 23
رأس حدربة 32 22

مصر ارصاد جديد الوادي الجديد صور اليوم خبراء الحرارة صورة بني سويف سوهاج نويبع الإسماعيلية درجات الحرارة الوجه البحري البحر المتوسط حالة الطقس السويس الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر «-1 2»

محمد نجم

حلم نقل الكهرباء المصرية إلى العالم يقترب من التحقق

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: شعب الله المحتار

ماجد حبته

ألمانيا.. ضربة موجعة للإرهاب

حسام علوان

شهادة شادى عبدالسلام عن حرب أكتوبر

مدحت بشاى

الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم

عبد الرحيم طايع

إدمان الشَّكوى!

د. القس صفوت البياضى

شهادة على العصر

صور

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

محطة تل أبيب

المزيد

يضم أكثر من 50 شخصا.. حزب إسرائيلى يرسل وفدا إلى رام الله

مصر تدين قرار القضاء الإسرائيلى السماح بصلاة اليهود فى المسجد الأقصى

«الخارجية الفلسطينية»: تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية «تحريضية»