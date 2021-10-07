ريهام عبدالحكيم: فخورة بالوقوف أمام الرئيس في أوبريت «كمّل عبورك»

قالت الفنانة ريهام عبدالحكيم إنها تشعر بسعادة غامرة عندما تتواجد في حفل وطني يشارك فيه الرئيس السيسي، لافتة إلى أن مشاركتها في أوبريت "كمّل عبورك" أخذت فترة تحضير طويلة، حتى تظهر بهذا الشكل المتميز، حيث وصلت فترة تجهيز الأغنية والتفاصيل الخاصة بالعرض لأسابيع طويلة.

أضافت ريهام لـ"الدستور"، أن الأوبريت تم تقسيمه بشكل مختلف، وتم اختيار كلمات وطريقة كل كوبليه بعناية ما جعل العمل يظهر بشكل مميز للغاية، مؤكدة أن محمد البوغة قام بكتابة العمل بشكل احترافي ليُظهر ما بداخلنا جميعًا: "أعتقد أن ردود الأفعال على الأوبريت من قبل الحاضرين للحفل أو عبر السوشيال يوافق رأيي".

وعن الوقوف أمام الرئيس السيسي، قالت ريهام: "وجود القيادة السياسية في أي محفل نقدم فيه أعمالًا وطنية يعطيك تحفيزًا كبيرًا، ففكرة أن القائد متواجد ويشاهدك أمر يدعوك للفخر الشديد ويريح قلبك ويجعلك في حالة شديدة من الاعتزاز لتقدم الأفضل، فأنا محظوظة للوقوف أمام الرئيس خلال عرض الأوبريت".

واختتمت ريهام حديثها: "الرئيس السيسي عبر بنا إلى بر الأمان من خلال انتصاره بشكل مختلف لنجاة مصر ودخولها في مصاف الدول الكبرى بإنجازاته التي تجعلنا نرغب في تقديم الأفضل لوطننا الغالي".