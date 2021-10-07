ليست تصفيفة واحدة.. تسريحات شعر مختلفة للكعكة (صور)

بغض النظر عن طول شعرك أو نوعه ستضمن لك الكعكة مظهرًا أنيقًا دائما، وتعتقد الكثير من السيدات أن الكعكة هي تسريحة شعر واحدة ولكن هناك مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة لتناسب أي مناسبة، فتسريحة الكعكة سهل القيام بها.

الكعكة العالية المرتخية



الكعكة العالية المرتخية

الكعكة العالية هي طريقة كلاسيكية لإبعاد شعرك عن وجهك وإعطائك إطلالة أنيقة، وللحصول على تسريحة تدوم ساعات طويلة، قومي بتمشيط خصلات شعرك بعيدًا عن وجهك وضعيها على شكل ذيل حصان، وثبتي تسريحة الشعر بربطة شعر، بعد ذلك قومي بلف ذيل الحصان حتى يستقر حول ربطة الشعر ثم قومي بتثبيته باستخدام دبابيس.

تسريحة النصف كعكة

تسريحة النصف كعكة

هذه التسريحة سهلة التصفيف وتناسب جميع أنواع الشعر خاصة إذا لم يكن شعرك طويلًا بما يكفي للحصول على تسريحة ذيل حصان كاملة.

كعكة مرتفعة على شكل عقدة

كعكة مرتفعة على شكل عقدة

العككة العلوية هي تسريحة شعر أنيقة وتناسب كل أنواع الشعر كما إنها طريقة سهلة لإبعاد الشعر عن وجهك بأسلوب أنيق، وكل ما تحتاجينه للقيام بكعكة علوية هو دبابيس و مثبتات الشعر .

الكعكة المنخفضة

الكعكة المنخفضة

الكعكة المنخفضة هو الخيار المثالي عند الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ويمكنك صنعها في المنزل بطريقة بسيطة.

كعكة منخفضة على شكل عقدة

كعكة منخفضة على شكل عقدة

للحصول علي هذه التسريحة قومي بتمشيط شعرك علي شكل ذيل حصان منخفض وأضف ثم قسمي شعرك إلى نصفين ولفي كل جزء بإحكام، ثم اجلبي القسم الأيسر لأعلى وقومي بتبديله إلى يدك اليمنى، ثم أمسكي القسم الاخر من الشعر وقومي بتبديله بتبديله إلى اليد اليسرى،، وكرري هذه العملية حتى تتمكني من إجراء دوران كامل للشعر مع وضع الدبابيس.

كعكة ضفيرة

كعكة ضفيرة

هذه التسريحة رائعة، فيمكنك القيام بها عند قضاء يوم غير رسمي، وسواء كان شعرك مموجًا أو مجعدًا أو مستقيمًا فسوف تلائمك هذه الكعكة.

كعكة فوضوية مجعدة

كعكة فوضوية مجعدة

إذا لم يكن لديك الوقت لإصلاح تجعيد الشعر ، فإن الطريقة السريعة والسهلة لترويضها هي باستخدام كعكة فوضوية، بالإضافة إلي هذا فإن تصفيفة الشعر هذه خيارًا مناسبًا للمناسبات شبه الرسمية ، خاصة عند إقرانها بإكسسوارات الشعر.

وللقيام بها قومي بتقليب كل شعرك للأمام، ثم ارفعي شعرك على شكل ذيل حصان لعدها قومي بلفه حول قاعدته وثبتيه بربطة شعر.

كعكتان للشعر

كعكتان للشعر

كل ما تحتاجينه للقيام بهذه التسريحة الأيقونية هو فرشاة الشعر وربطات الشعر ودبابيس الشعر ومثبت الشعر.

كعكتان على شكل ضفيرة

كعكتان على شكل ضفيرة

إذا كنتي تحبين الضفائر فلست بحاجة إلى التخلي عن تصفيفة الشعر المضفرة تمامًا، يمكنك تقسيم شعرك إلى قسمين وتجربة مظهر كعكة مضفرة مزدوجة.

كعكة فوضوية للشعر منخفض الكثافة

كعكة فوضوية للشعر منخفض الكثافة

تلائم هذه الكعكة صاحبات الشعر الخفيف، وبإمكانك ترك بعض من خصلات شعرك دون تضمينها في الكعكة.

كعكة الضفائر الفرنسية

كعكة الضفائر الفرنسية

للحصول على تصفيفة شعر أنيقة مثالية جربي كعكة الضفائر الفرنسية.

الكعكة الجانبية

الكعكة الجانبية

للحصول على الكعكة الجانبية قسّمي ذيل الحصان إلى قسمين ولفيهما معًا حتى تصلي إلى الأسفل، ثم خذي ذيل الحصان الملتوي ولفيه في كعكة، بعدها اربطي الكعكة باستخدام دبابيس الشعر ، واسحب بعض الشعرات لعمل كعكة فوضوية.