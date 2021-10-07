الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش العراقي يكشف آليات الانسحاب الأمريكي وخطة محاربة «داعش»

اللواء يحيى رسول
اللواء يحيى رسول

قال المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، إن قضاء الطارمية شمال بغداد يشهد استقرارًا أمنيًا كبيرًا، فيما أشار إلى أن الانسحاب الأمريكي مستمر وفق الخطط المُعَّدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في تصريحٍ اليوم الخميس، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «انسحاب القوات الأمريكية من العراق جارٍ على قدمٍ وساق بعد مخرجات الحوار الاستراتيجي واللجان الفنية التي عملت مع الجانب الأمريكي»، مشيرًا إلى أن «القوات المكلفة بمهام قتالية باشرت في الانسحاب وهناك جهد مستمر من أجل استكمال عملية الانسحاب إلى تاريخ 31 ديسمبر العام الجاري».

وأضاف، أن «الانسحاب يجري وفق الخطة التي وضعت من قِبَل قيادة العمليات المشتركة وبالتنسيق مع التحالف الدولي المتضمنة بقاء المستشارين لتقديم الاستشارة في موضوعات عديدة بتبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب والتسليح والتجهيز وعددهم سيكون حسب تقدير القيادة العسكرية العراقية وما تحتاجه القوات المسلحة»، لافتًا إلى أن «تواجدهم سيكون ضمن معسكرات عسكرية عراقية وحمايتهم تقع على عاتق القوات العراقية».

وأوضح أن «انسحاب القوات الأمريكية بدأ فعليًا بعد الحوار الاستراتيجي والجولة الرابعة التي أُجريت بين بغداد والولايات المتحدة، وهناك عدد من الوحدات القتالية تتهيأ لعملية الانسحاب وإعادة انتشارها خارج الحدود العراقية»، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا عاليًا في تسليم المعدات والعجلات القتالية والأسلحة إلى القوات المسلحة العراقية، فضلاً عن استخدام طائرات التحالف الدولي لاستهداف مناطق معينة باتجاه عصابات داعش الإرهابي».

وأشار المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إلى أن العمليات الأمنية - بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة - مستمرة في ملاحقة بقايا عصابات «داعش» الإرهابية بمناطق شمال بغداد، لا سيما منطقة «الطارمية» كونها تربط عددًا من المحافظات من بينها؛ ديالى، وصلاح الدين، والأنبار، مبينًا أن «الطارمية» تشهد الآن استقرارًا أمنيًا كبيرًا.

وصرح القائد العام، بأن «القوات الأمنية وبالتعاون مع الجهد الاستحباري، وضعت خطة أمنية واستراتيجية دقيقة لملاحقة عناصر «داعش» الإرهابي ومنعهم من الوصول إلى مناطق شمال بغداد».

يحيى رسول بغداد الانسحاب الامريكي العراق العام الجاري 31 ديسمب

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

منع دخول العاملين بـ«البترول» إلى مقار العمل دون تلقيح بعد هذا الموعد

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

لينك مباشر| نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي

حقيقة فرض الحكومة رسوم جديدة على جوازات السفر ورخص السيارات

توقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

المتحدث العسكرى: انتصار أكتوبر يمثل إعجازًا كبيرًا على مستوى الأسلحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة محمد زكى يكتب: أخلاق النبلاء ووفاء الكبار مع الكبار

زيزيت سالم

بينى وبين الله سجدة

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد بدون امبراطوريات مهيمنة

القس. رفعت فكرى

القناعة والشكر

جمال-أسعد

الطائفية والهُوية المصرية

مؤمن المحمدي

آندى وريد

محمد دنيا

أكتوبر المشهد الخفي

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية»: تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية «تحريضية»

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى