الخميس 07 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تهديدات أمريكية للإدارة الأثيوبية بسبب حرب تيجراى

تيجراى
تيجراى

حذرت الأدارة الأمريكية الحكومة الأثيوبية من انتهاك القانون الدولي في أعقلاب نشر "السي إن إن" الشبكة الأمريكية الشهيرة تحقيق يفيد باستخدام الحكومة الأثيوبية الخطوط الجوية الأثيوبية من أجل نقل السلاح إلى أريتريا للقتال في تيجراي، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية.

و وصفت إدارة بايدن تقريرًا  "سي إن إن" بأنه ادعاء خطير ، مشيرة إلى أن إثيوبيا قد تتعرض لعقوبات أمريكية إذا استمر الصراع في منطقة تيجراي.

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لها لوقف القتال في تيجراي الذي ترك ملايين الأشخاص في حاجة إلى المساعدة ، بما في ذلك سلطة معاقبة الأفراد والكيانات المصممة على إطالة أمد الصراع.

 وقال المسؤول إن نقل الأسلحة من قبل الناقل المملوك للدولة قد ينتهك أيضًا اتفاقية الطيران المدني الدولي.

وجد تحقيق لشبكة "سي إن إن"، أنه تم نقل أسلحة بين مطار أديس أبابا الدولي والمطارات في مدينتي أسمرة ومصوع الإريتريين على متن طائرات الخطوط الجوية الإثيوبية خلال الأسابيع الأولى من نزاع تيجراي. 

وتسبب القتال في تيجراي في أزمة إنسانية واقتصادية ، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.

ونفت شركة الطيران تقرير CNN ، الذي استشهد بوثائق الشحن والبيانات والصور وشهادات شهود العيان.

وقد توجه العقوبات الأمريكية ضربة كبيرة لإثيوبيا وشركة الطيران التابعة لها، التي أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها وقعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة بوينج لتوسيع التدريب على الطيران والتطوير والتصنيع في البلاد.

 يذكر أن  الخطوط الجوية الإثيوبية هي أيضًا واحدة من ثلاث شركات طيران مقرها إفريقيا في شراكة Star Alliance التي تضم United Airlines Holdings Inc.

 يأتي هذا في الوقت الذي تشتعل فيه الحرب في تيجراي مهددة بترك الملايين ضحايا لمجاعاة حقيقية.

إثيوبيا طيران إدارة بايدن الادرة الأمريكية أزمة تيجراي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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