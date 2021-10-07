الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

الصلاةً
الصلاةً

يستعرض موقع الدستور لقرائه مواعيد الصلاة اليوم الخميس ٧ أكتوبر ٢٠٢١ في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلا من محافظة القاهرة الكبرى، الجيزة، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس.
 

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٦

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٢

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٣

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٣

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٣٣

وقت اذان العشاء اليوم.  ٦:٥٢


 اقرأ أيضا 

كيفية إضافة أفراد جدد للبطاقة التموينية 

مستشار المفتى يوضح عدد سجدات السهو في الصلاة


 

مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٣٠

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٨

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٨

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٨

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٣٨

وقت اذان العشاء اليوم.  ٦:٥٦
 

مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء
 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٤

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٠

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣١

وقت آذان العصر اليوم   ٢:٥٢

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٢٢

وقت اذان العشاء اليوم.  ٦:٣٨


 

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢١

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٤

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٧

وقت آذان العصر اليوم   ٢:٥٧

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٣٠

وقت اذان العشاء اليوم.  ٦:٤٤

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٢

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٣

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٦

وقت آذان العصر اليوم   ٢:٥٨

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٢٩

وقت اذان العشاء اليوم.  ٦:٤٣

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٠

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٧

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٨

وقت آذان العصر اليوم   ٢:٥٩

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٢٨

وقت اذان العشاء اليوم  ٦:٤٥

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢١

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٨

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٩

وقت آذان العصر اليوم   ٢:٥٩

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٢٩

وقت اذان العشاء اليوم  ٦:٤٦

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٦

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٣

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٤

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٤

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٣٤

وقت اذان العشاء اليوم.  ٦:٥١

مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم مواعيد الصلاة اليوم الخميس محافطةالقاهرة مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

توقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

حقيقة فرض الحكومة رسوم جديدة على جوازات السفر ورخص السيارات

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

«الصحة» توضح خطوات تسجيل المسافرين للحصول على لقاح «كورونا»

التفاصيل الكاملة لسرقة فيلا ابنة وزيرة التخطيط

3 يختطفون فتاة في «توك توك» ثم يغتصبونها.. سقطوا بيد الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد بدون امبراطوريات مهيمنة

القس. رفعت فكرى

القناعة والشكر

جمال-أسعد

الطائفية والهُوية المصرية

مؤمن المحمدي

آندى وريد

محمد دنيا

أكتوبر المشهد الخفي

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

خالد عكاشة

الوثائق التى رفعت الغطاء قليلًا عن ألغاز التمويل

ماجدة الجندى

جمال الغيطانى وثق رائحة المحاربين على جبهة القتال

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى

وثائق جديدة تكشف كيف فقدت إسرائيل الردع فى سيناء خلال حرب أكتوبر