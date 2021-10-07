تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

يستعرض موقع الدستور لقرائه مواعيد الصلاة اليوم الخميس ٧ أكتوبر ٢٠٢١ في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلا من محافظة القاهرة الكبرى، الجيزة، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس.



مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٦

وقت الشروق اليوم ٥:٥٢

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٣

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٣

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٣٣

وقت اذان العشاء اليوم. ٦:٥٢



اقرأ أيضا

كيفية إضافة أفراد جدد للبطاقة التموينية





مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٣٠

وقت الشروق اليوم ٥:٥٨

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٨

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٨

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٣٨

وقت اذان العشاء اليوم. ٦:٥٦



مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء



وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٤

وقت الشروق اليوم ٥:٤٠

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣١

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٢

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٢

وقت اذان العشاء اليوم. ٦:٣٨





مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢١

وقت الشروق اليوم ٥:٤٤

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٧

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٧

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٣٠

وقت اذان العشاء اليوم. ٦:٤٤

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٢

وقت الشروق اليوم ٥:٤٣

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٦

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٨

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٩

وقت اذان العشاء اليوم. ٦:٤٣

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٠

وقت الشروق اليوم ٥:٤٧

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٨

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٩

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٨

وقت اذان العشاء اليوم ٦:٤٥

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢١

وقت الشروق اليوم ٥:٤٨

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٩

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٩

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٩

وقت اذان العشاء اليوم ٦:٤٦

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٦

وقت الشروق اليوم ٥:٥٣

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٤

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٤

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٣٤

وقت اذان العشاء اليوم. ٦:٥١