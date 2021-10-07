تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021
يستعرض موقع الدستور لقرائه مواعيد الصلاة اليوم الخميس ٧ أكتوبر ٢٠٢١ في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلا من محافظة القاهرة الكبرى، الجيزة، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس.
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٦
وقت الشروق اليوم ٥:٥٢
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٣
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٣
وقت اذان المغرب اليوم ٥:٣٣
وقت اذان العشاء اليوم. ٦:٥٢
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مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٣٠
وقت الشروق اليوم ٥:٥٨
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٨
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٨
وقت اذان المغرب اليوم ٥:٣٨
وقت اذان العشاء اليوم. ٦:٥٦
مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٤
وقت الشروق اليوم ٥:٤٠
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣١
وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٢
وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٢
وقت اذان العشاء اليوم. ٦:٣٨
مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢١
وقت الشروق اليوم ٥:٤٤
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٧
وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٧
وقت اذان المغرب اليوم ٥:٣٠
وقت اذان العشاء اليوم. ٦:٤٤
مواقيت الصلاة في محافظة أسوان
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٢
وقت الشروق اليوم ٥:٤٣
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٦
وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٨
وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٩
وقت اذان العشاء اليوم. ٦:٤٣
مواقيت الصلاة في محافظة السويس
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٠
وقت الشروق اليوم ٥:٤٧
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٨
وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٩
وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٨
وقت اذان العشاء اليوم ٦:٤٥
مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢١
وقت الشروق اليوم ٥:٤٨
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٩
وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٩
وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٩
وقت اذان العشاء اليوم ٦:٤٦
مواقيت الصلاة في محافظة الغربية
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٦
وقت الشروق اليوم ٥:٥٣
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٤
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٤
وقت اذان المغرب اليوم ٥:٣٤
وقت اذان العشاء اليوم. ٦:٥١