خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 على بوابة مصر الرقمية

إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 على بوابة مصر الرقمية .. يبحث الكثير من المواطنين عن إضافة المواليد الجدد خلال هذه الفترة، حيث يتم إضافة المواليد للبطاقات التموينية الجديدة، أو من يتوفر لديهم عدة شروط وتشمل هذه الشروط الفئات الأولى بالرعاية، وهم لمن لا يزيد دخله الشهرى عن 2400 جنيه أو معاشه عن 1500 جنيه حاليا.

إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 على بوابة مصر الرقمية

إضافة المواليد الجديدة لمن يبلغ عمره عامين فأكثر، وللفئات ذات الدخل المنخفض والأولى بالرعاية.

إضافة المواليد تكون بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة منهم زوج وزوجة وعدد 2 من الأبناء.

الأسرة المسجل لها 3 أفراد على البطاقة سيحق لها إضافة أحد أبنائها شريطة أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

نفس الأمر لو البطاقة مسجل لديها فردين يحق لها أن تضيف عدد 2 من الأبناء.

يتم تفعيل إضافة الزوجة المحرومة من الدعم وهى غير المقيدة على أى بطاقة تموين بأن يحق لزوجها بإضافتها إلى بطاقته بنفس شروط إضافة المواليد الجديدة.



ويتم تفعيل هذه الخدمات الجديدة على موقع دعم مصر أو من خلال بوابة مصر أو مكاتب التموين المطورة.

ونجحت الوزارة في تفعيل العديد من خدمات بطاقات التموين إلكترونيا، خلال الفترة الماضية هي استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي للفرد المتزوج، وما زال مقيدا على بطاقة تموين أسرته، حيث يحق له الفصل من بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة تموين خاصة به، وكذلك تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين2021 على بوابة مصر الرقمية

إضافة المواليد عبر موقع دعم مصر عبر أيقونة «إضافة نفسي» ..

- بعد فتح أيقونة إضافة نفسي، يقوم رب الأسرة صاحب البطاقة، بإدخال رقم البطاقة التموينية، ويبدأ خطوات الإضافة.

- يحق للبطاقات التي تحصل على رواتب 1500 جنيه ومعاش 1200 جنيه، إضافة المواليد التي تزيد عمرها علي عامين، شرط الأ يكون عدد الأفراد المُقيدين على بطاقة التموين 4 أفراد.

- يدخل رب الأسرة صورا من شهادات مواليد الأطفال المراد إضافتهم على البطاقة التموينية.

- يتعهد رب الأسرة صاحب البطاقة، بأنّ البيانات التي ملأها صحيحة وعلى مسؤوليته الشخصية.

- مراجعة البيانات تتم بين أسبوعين لشهر، وبعدها يتم العمل بالبطاقة بالأفراد المضاف عليها.

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خطواط إضافة المواليد على بوابة مصر الرقمية

الدخول على بوابة مصر الرقمية

1- الضغط على خيار سجل حسابا جديدا

2- كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية

3- كتابة رقم المصنع الخاص بالبطاقة الشخصية (أسفل صورة البطاقة)

4- كتابة اسم الوالدة (الإسم الأول)

5- الضغط على خدمات التموين

6- الضغط على خيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا

7- الضغط على خيار ابدأ الخدمة

8- كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته رباعيا

9- إدخال الرقم القومي الخاص بالإبن أو الإبنة

10- اختيار صلة القرابة (ابن) أو (ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء) ثم الضغط على خيار (إضافة)

كانت وزارة التموين قد أتاحت في وقت سابق استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي للفرد المتزوج من خلال بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر، و تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.