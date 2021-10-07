«الدستور» ترصد أسعار الذهب اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحو خلال هذا الأسبوع، بالتزامن مع انخفاض المعدن عالميًا والذي يؤثر تباعًا في الأسواق المصرية.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب فى مصر، الخميس الموافق 7 أكتوبر2021، بهدف معرفة أحدث أسعار المعدن الأصفر والذي يشغل بال الكثير من عشاقه والمستثمرين.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 881 جنيهًا، مقابل 887 جنيهًا أمس الأربعاء، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولًا بالأسواق)، ليسجل 770 جنيهًا، مقابل 766 جنيهًا بالأمس غير شامل الضريبة، وسط تراجع الطلب رغم هبوط الأسعار فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 660 جنيهًا، مقابل 665 جنيها بالأمس.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 881 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم عيار 21

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولًا بالأسواق)، ليسجل 770 جنيهًا، مقابل 766 جنيهًا.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 8 جرامات من عيار 21، 6160 جنيه، مقابل 6258 جنيهات بالأمس.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 881 آلاف جنيه اليوم ويزِن 1000 جرام.

وصعدت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث وصل سعر الأوقية إلى27311 جنيهَا مقابل 27158 جنيهًا بالأمس في الأسواق المصرية، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

وتواصل أسعار الذهب في مصر تسجيل تغيرات بشكل لحظيّ يوميًا، حيث يتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من قبل المستثمرين، ويتأثر بالتراجع الذي يشهده عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.