ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخدرة بالمحلة

وجّه د. عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة مكبرة بقيادته من العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بالمديرية، لضبط مخزن أدوية غير مرخص يحتوى على كميات كبيرة من الأدوية المخدرة بالجدولين الأول والثالث من قانون المخدرات وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية مدرجة بالجدول الثانى وأدوية مسببة للإجهاض وأدوية مسجلة بوزارة الصحة ممنوع حيازتها خارج المؤسسات الصيدلية بإجمالي ٣٦٥٢ وتم قيد المحضر برقم ١٠٣٣٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أول المحلة الكبرى وجارٍ العرض على النيابه العامة.

جاء ذلك من خلال مرور اللجنة المشكلة بقيادة وكيل الوزارة وبعضوية د. خالد أصيل، مدير الإدارة العامة للصيدلة والدكتور حامد محمود والدكتور أحمد الشيخ، بالتنسيق مع مباحث تموين المحلة، تنفيذًا لتوجيهات د. هالة زايد وزيرة الصحة ود. طارق رحمى، محافظ الغربية واللواء عادل عياد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية وهيئة الدواء المصرية بتكثيف الحملات التفتيشية على العيادات والمركز الطبية.