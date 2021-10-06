اليمن يسجل 15 وفاة و37 إصابة بكورونا

عاودت الإصابات والوفيات بفيروس كورونا الارتفاع في اليمن، اليوم الأربعاء، بعد تراجع نسبي منذ مطلع أكتوبر، مع استمرار الموجة الثالثة للجائحة في البلاد للشهر الثاني.

وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا، إنه تم تسجيل 37 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و15 حالة وفاة، اليوم الأربعاء، مقارنة مع 20 إصابة وخمس وفيات، أمس الثلاثاء.

وتوزعت وفيات اليوم بواقع خمس حالات في كل من محافظة حضرموت النفطية شرقي البلاد، وهي البؤرة الرئيسية لتفشي الوباء، وعدن وأربع في شبوة، وحالة واحدة في تعز.

وذكرت اللجنة في بيان أن إجمالي الإصابات المؤكدة بجنوب وشرق البلاد ارتفع إلى 9271 إصابة، تعافى منها 5852.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1763 حتى الآن.

ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي أعلى بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض، كما أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي في اليمن الذي تقول الأمم المتحدة إنه يعاني بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد -19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.