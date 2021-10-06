الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أيتن عامر تحذر من المسلسل الكوري «squid games»: مشاهدته خطر

أيتن عامر
أيتن عامر

أعربت الفنانة أيتن عامر، عن تخوفها من فكرة مشاهدة الأطفال لمسلسل " squid games" والذي أنتجته شركة نتفلكس العالمية حول عدد من الممثلين الكورين الذي يلعبون بشكل دموي بعدة ألعاب خاصة بالأطفال.

وكتبت أيتن عبر حسابها بموقع تويتر للتغريدات عن ما تعرض له أبناءها في المدرسة من أمور سلبية بسبب المسلسل قائلًة: "المدرسة باعتين email بيحذروا فيه من مسلسل squid games  وبيقولوا انه مشاهدته خطر على الاولاد و بيطلبوا مساعدة الاهالى فى السيطرة على الموضوع لان الفكرة بتاعة اللعبة اللى فى المسلسل ابتدت تنتشر وقت البريك والولاد بيلعبوها".

واختتمت: "المسلسل الظاهر انه عنيف فعلا لان الدنيا مقلوبة بسببه" .

 

وتدور أحداث مسلسل «Squid Game»، المكون من 9 حلقات، حول مجموعة من الأشخاص يشاركون في سلسلة من الألعاب المميتة للفوز بجائزة مالية قدرها 45.6 مليار وون (38.5 مليون دولار أمريكي).

المسلسل من بطولة النجم الكوري "لي جونج جاي" فهو أحد النجوم المفضلين بالدراما الكورية، بالإضافة إلى البطولة مع "سيونج جي هون " ، والممثل "بارك هاي سو" .

وحقق المسلسل الكوري Squid Game، الذى عرض منذ أيام عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، التقييم الكامل عبر المنصة بنسبة 100% من قبل المشاهدين والمتابعين، ليعد من ضمن المسلسلات القصيرة التى حصلت على ذلك التقييم الكامل.

يذكر أن أيتن عامر شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "كوفيد ٢٥" المكون من ١٥ حلقة، وهو من بطولة: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إدوارد، ميرنا نور الدين.

كما شاركت مؤخرا في حكاية "أنا قبلت" ضمن حكايات مسلسل "زي القمر" وشاركها البطولة: محسن منصور، لبنى ونس، عابد عناني، تيام قمر، ليلى عز العرب، عزت زين.

أيتن عامر آيتن عامر وانا قبلت أيتن عامر وزوجها اصابة ابن ايتن عامر الفنانة أيتن عامر

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وائل لطفى

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