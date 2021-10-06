اللواء سمير فرج.. قائد كتيبة الرئيس السيسي (انفوجراف)

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، وأحد أبطال وقادة حرب أكتوبر المجيدة، أن الجندي المصري كان مفاجأة إسرائيل في حرب السادس من أكتوبر عام 1973.

جاء ذلك في كلمة اللواء سمير فرج، اليوم الأربعاء، خلال المنتدى الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان "أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل"، وذلك بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيدة.

وقال اللواء سمير فرج إن قادة إسرائيل اعترفوا بعد حرب أكتوبر، بأن الجندي المصري الذي قابلوه في 1973 لم يكن نفس الجندي الذي كان موجودا عامي 1956 و1967، مضيفا “إن قادة إسرائيل قالوا وقتها للجيش الإسرائيلي (لو دخلتم مع المصريين معركة جديدة فاحذروا أنكم ستقابلون جنديا مصريا جديدا لم تقابلوه من قبل)”.