الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هل تضحي الملكة إليزابيث برضا الشعب البريطاني من أجل هاري وزوجته؟

الملكة اليزابيث الثانية
الملكة اليزابيث الثانية

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عامًا ستصبح أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني العام المقبل حيث تحتفل بمرور 70 عامًا على العرش. 
وتابعت أنه على مدار العام ستسافر الملكة وأفراد العائلة المالكة في جميع أنحاء البلاد للقيام بمجموعة متنوعة من الارتباطات للاحتفال بهذه المناسبة، كما ستمنح الملكة ميداليات اليوبيل البلاتيني لبعض أفراد العائلة المالكة.
وأكد قصر باكنجهام أنها ستمنح الميداليات لعدد من أقاربها بما في ذلك الذين لم يعودوا أو لم يسبق لهم القيام بأي ارتباطات رسمية نيابة عنها.
ومن المتوقع أن يتم تسليم الميدالية لنجلها الأصغر الأمير أندرو البالغ من العمر 61 عامًا والذي يواجه حاليًا دعوى مدنية في نيويورك، وابنتيه الأميرة بياتريس والأميرة أوجيني.
وأوضحت الصحيفة أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل على قائمة الذين من المقرر أن يحصلوا على الميدالية، على الرغم من ابتعادهم عن العائلة أوائل عام 2020، ولكن سيستمر كل من دوق ودوقة ساسكس في الحصول على الشرف إلى جانب الأعضاء الآخرين بالوكالة في العائلة.
وأكدت الصحيفة، أن المعلقة الملكية والصحفية دانييلا إلسير أكدت أن الملكة ربما تقوم بمغامرة جادة من خلال عدم "الاستماع إلى شعبها" مع انخفاض شعبية ميجان وهاري في المملكة المتحدة. 
وزعمت أن قرار الملكة "بعدم تعكير صفو العائلة" قد يأتي بنتائج عكسية.
وتابعت: "بالنسبة للملكة، فإن قرار عدم هز العائلة والالتزام بما فعلته في عام 2012، بدلاً من الاستماع إلى شعبها، وبالتالي، باتباع نهج مختلف ، يعد مقامرة جادة".
وأوضحت الصحيفة، أن استطلاعات الرأي الأخيرة لـ YouGov انخفصت شعبية دوق ساسكس بنسبة 10٪ تقريبًا في سبتمبر.
وأظهر استطلاع يوجوف في سبتمبر أن الآراء الإيجابية للعائلة المالكة في بريطانيا انخفضت من 43 في المائة إلى 34 في المائة.
كما شهدت زوجته ، ميجان ماركل ، انخفاضًا في شعبيتها حيث انخفض معدل الموافقة عليها من 29 بالمائة إلى 26 بالمائة.

هاري ميجان الملكة اليزابيث اليوبيل احتفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

«الإفتاء»: أول أيام شهر ربيع الأول الجمعة

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد طرد إثيوبيا 7 مسئولين أمميين

«التعليم» تحدد طريقة التعامل مع المصاب بكورونا فى المدرسة

رابط استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والرقم السري

البوابة الحكومية للتنسيق.. موقع تحويل كليات الأزهر 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الناس ليسوا أجرة أو «تمليك»

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يستولون على شقة بالقدس.. ومستعربون يختطفون شابًا فى جنين

الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين دليل آخر على صحة ومصداقية الموقف الفلسطينى

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر