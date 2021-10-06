هل تضحي الملكة إليزابيث برضا الشعب البريطاني من أجل هاري وزوجته؟

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عامًا ستصبح أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني العام المقبل حيث تحتفل بمرور 70 عامًا على العرش.

وتابعت أنه على مدار العام ستسافر الملكة وأفراد العائلة المالكة في جميع أنحاء البلاد للقيام بمجموعة متنوعة من الارتباطات للاحتفال بهذه المناسبة، كما ستمنح الملكة ميداليات اليوبيل البلاتيني لبعض أفراد العائلة المالكة.

وأكد قصر باكنجهام أنها ستمنح الميداليات لعدد من أقاربها بما في ذلك الذين لم يعودوا أو لم يسبق لهم القيام بأي ارتباطات رسمية نيابة عنها.

ومن المتوقع أن يتم تسليم الميدالية لنجلها الأصغر الأمير أندرو البالغ من العمر 61 عامًا والذي يواجه حاليًا دعوى مدنية في نيويورك، وابنتيه الأميرة بياتريس والأميرة أوجيني.

وأوضحت الصحيفة أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل على قائمة الذين من المقرر أن يحصلوا على الميدالية، على الرغم من ابتعادهم عن العائلة أوائل عام 2020، ولكن سيستمر كل من دوق ودوقة ساسكس في الحصول على الشرف إلى جانب الأعضاء الآخرين بالوكالة في العائلة.

وأكدت الصحيفة، أن المعلقة الملكية والصحفية دانييلا إلسير أكدت أن الملكة ربما تقوم بمغامرة جادة من خلال عدم "الاستماع إلى شعبها" مع انخفاض شعبية ميجان وهاري في المملكة المتحدة.

وزعمت أن قرار الملكة "بعدم تعكير صفو العائلة" قد يأتي بنتائج عكسية.

وتابعت: "بالنسبة للملكة، فإن قرار عدم هز العائلة والالتزام بما فعلته في عام 2012، بدلاً من الاستماع إلى شعبها، وبالتالي، باتباع نهج مختلف ، يعد مقامرة جادة".

وأوضحت الصحيفة، أن استطلاعات الرأي الأخيرة لـ YouGov انخفصت شعبية دوق ساسكس بنسبة 10٪ تقريبًا في سبتمبر.

وأظهر استطلاع يوجوف في سبتمبر أن الآراء الإيجابية للعائلة المالكة في بريطانيا انخفضت من 43 في المائة إلى 34 في المائة.

كما شهدت زوجته ، ميجان ماركل ، انخفاضًا في شعبيتها حيث انخفض معدل الموافقة عليها من 29 بالمائة إلى 26 بالمائة.