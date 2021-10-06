الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم قنا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر وتكرم الأوائل على مستوى الجمهورية

الدكتور صبري خالد
الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا،

 نظمت مديرية التربية والتعليم، اليوم، احتفالية كُبرى بمناسبة الذكرى الـ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة. 

شهد الاحتفال كل من الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والعميد أحمد عوض المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والطلاب، وأولياء الأمور.

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم في بداية كلمته القيادة السياسية ومحافظ قنا بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن ملحمة العبور ستظل مسطّرة بحروف من نور في ذاكرة الوطن ومصدر إلهامٍ لتجاوز التحديات والصعاب التي من الممكن أن يتعرض لها الوطن، فقواتنا المسلحة أبدًا لم يفتر عزمها ولم يقتصر دورها على حماية حدودنا فحسب بل هي يد تبني ويد تحمل السلاح.

كما تضمنت الاحتفالية تكريم أوائل الطلاب المتفوقين دراسيًا والطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية في الأنشطة الطلابية، حيث تم تكريم الحاصلين على مراكز متقدمة في امتحانات الثانوية العامة على مستوي الجمهورية وهما الطالبان مصطفي حسين عبدالباسط الحاصل على المركز الثاني علمي علوم على مستوى الجمهورية، والطالب معتز حمودة الحاصل على المركز الثاني علي مستوي الجمهورية من معهد النور للمكفوفين، فضلًا عن  تكريم 85 معلمًا وطالبًا لتفوقهم في المسابقات التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بمختلف الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والدينية والتربوية.

وأشار "خالد" إلى أن الأنشطة الطلابية تهدف في المقام الأول إلى اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية، حيث إنها تعد الجناح الثاني لبناء شخصية الطالب، وهي الجزء المكمل والمتمم للجانب التعليمي. 

خلال الاول بداية اليوم الوطن العبور مستوى عمل امتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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