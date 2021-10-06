«المؤتمر الوطني للشباب» يهنئ القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

تقدم المؤتمر الوطني للشباب بالتهنئة للقوات المسلحة وأبطالها، بمناسبة الذكري الـ48 لنصر أكتوبر المجيد.

وقال المؤتمر في بيان له: "نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، الذي يمثّل لنا النموذج الأعظم في عبقرية الإرادة المصرية التي تتسم بالإصرار والتحدي على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات في أصعب الظروف.

وتابع البيان: "وفي هذه الذكرى التي نفخر بها، نتقدم بتحية الاعتزاز والتقدير للقوات المسلحة وأبطالها وشهدائها الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودمائهم الطاهرة فداء لهذا الوطن".