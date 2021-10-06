الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المؤتمر الوطني للشباب» يهنئ القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

المؤتمر الوطني للشباب
المؤتمر الوطني للشباب

تقدم المؤتمر الوطني للشباب بالتهنئة للقوات المسلحة وأبطالها، بمناسبة الذكري الـ48 لنصر أكتوبر المجيد.

وقال المؤتمر في بيان له: "نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، الذي يمثّل لنا النموذج الأعظم في عبقرية الإرادة المصرية التي تتسم بالإصرار والتحدي على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات في أصعب الظروف.

وتابع البيان: "وفي هذه الذكرى التي نفخر بها، نتقدم بتحية الاعتزاز والتقدير للقوات المسلحة وأبطالها وشهدائها الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودمائهم الطاهرة فداء لهذا الوطن".

المؤتمر الوطنى للشباب القوات المسلحة ذكرى انتصارات أكتوبر نصر أكتوبر احتفالات نصر أكتوبر

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وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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