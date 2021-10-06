الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافـظ المنوفية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بشبين الكوم احتفالا ًبالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

محافظ المنوفية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري

محافظة المنوفيه تتزين
محافظة المنوفيه تتزين في ذكرى أكتوبر

وضع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية يرافقه اللواء سالم مهنا الدميني مساعد وزير الداخلية - مدير الأمن إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر بمدينة شبين الكوم، صباح اليوم،  احتفالا بالذكرى الـ48 للنصر.

وتزين مبنى ديوان المحافظة بالبالونات والإعلام، فيما بدأت مراسم الاحتفال بمسيرة شبابية تقدمها المحافظ  يحملون علم مصر، مرددين هتافات: تحيا مصر، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الجمهوري، وقدم اللواء أبو ليمون التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بتلك الذكرى التي تؤكد عظمة مصر وقيمتها عبر عصور التاريخ وحتى وقتنا الحاضر لما تشهده الدولة من نهضة تنموية شاملة في شتى القطاعات للارتقاء بحياة المواطن المصري.

وعلى جانب آخر، هنأ المحافظ جموع الشعب المصري، مؤكداً على أن نصر أكتوبر المجيد رد الكرامة لمصرنا الحبيبة، مشيداً بالدور البطولي والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية مصر وشعبها. 

ووجه البمحافظ رسالة شكر وتقدير لأسر شهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطننا الغالي، وأن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل رفعة هذا الوطن.

محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر
شهيد مصر وزارة المنوفية ذكرى الشهداء القوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي الشباب والرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يشكر اللواء سمير فرج: كان قائدى وسعدت بالعمل معه

الرئيس السيسي: «أهالي سيناء عرّضوا حياتهم للخطر لاستعادة كامل الأرض»

بطل داخل غرفة «507».. إصابة حرب منعته من مغادرة المستشفى منذ 48 عامًا

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

«أختي اتقتلت قصاد عيني».. «ياسمين» تروي أمام الرئيس أحداث «مسجد الروضة»

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 6-10-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر

البيت الأبيض: إدارة بايدن ترى الدبلوماسية أفضل مع إيران

الاحتلال الإسرائيلى يُفرج عن صحفية فلسطينية ويعتقل شخصين فى بيت لحم والقدس