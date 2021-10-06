محافظ المنوفية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري

محافـظ المنوفية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بشبين الكوم احتفالا ًبالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

وضع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية يرافقه اللواء سالم مهنا الدميني مساعد وزير الداخلية - مدير الأمن إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر بمدينة شبين الكوم، صباح اليوم، احتفالا بالذكرى الـ48 للنصر.

وتزين مبنى ديوان المحافظة بالبالونات والإعلام، فيما بدأت مراسم الاحتفال بمسيرة شبابية تقدمها المحافظ يحملون علم مصر، مرددين هتافات: تحيا مصر، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الجمهوري، وقدم اللواء أبو ليمون التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بتلك الذكرى التي تؤكد عظمة مصر وقيمتها عبر عصور التاريخ وحتى وقتنا الحاضر لما تشهده الدولة من نهضة تنموية شاملة في شتى القطاعات للارتقاء بحياة المواطن المصري.

وعلى جانب آخر، هنأ المحافظ جموع الشعب المصري، مؤكداً على أن نصر أكتوبر المجيد رد الكرامة لمصرنا الحبيبة، مشيداً بالدور البطولي والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية مصر وشعبها.

ووجه البمحافظ رسالة شكر وتقدير لأسر شهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطننا الغالي، وأن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل رفعة هذا الوطن.

محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر

محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر

محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر

محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر

محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر

محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر

محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر

محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر

محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر

محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر

محافظة المنوفيه تحتفل بذكرى أكتوبر