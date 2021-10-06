الشاعرة اليمنية وفاء صالح فى ضيافة «الأعلى للثقافة» فى أمسية أونلاين

يبث في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، عبر تطبيق زووم، ندوة أونلاين، تحت عنوان "حرب أكتوبر في الدراما والموسيقى والأدب"، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثامنة والأربعين على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ويشارك في اللقاء كل من: الموسيقار حسن شرارة ــ الملحن حلمي بكر ــ الفنان سمير صبري ــ

الكاتب سمير الفيل ــ الكاتب السيد نجم ــ الناقد السينمائي طارق الشناوي ــ المخرج علي عبد الخالق ــ

المخرج محمد فاضل ــ الفنانة الإعلامية نجوى إبراهيم والروائي يوسف القعيد.

وتتناول أمسية "حرب أكتوبر في الدراما والموسيقى والأدب"، الدور الذي لعبته الدراما والفن في تمجيد حرب أكتوبر، وكيف كبرت عن عظمة الجندي المصري الذي حطم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، ودمر الساتر الترابي لخط بارليف.

كما تلقي الأمسية الضوء على تعبير الدراما والموسيقى والأدب عن مشاعر النصر وبطولات حرب أكتوبر؛ وذلك من خلال مداخلات لعدد من كبار الفنانين والنقاد والموسيقيين والأدباء .

حققت المفاجأة في حرب السادس من أكتوبر٬ ونجحت في خداع أحدث وسائل المخابرات، لذلك حفرت هذه الحرب مكانة بارزة في ذاكرة التاريخ العسكري، وقالت الصحف العالمية عنها: «لقد غيرت السادس من حرب أكتوبر - عندما اقتحم الجيش المصري قناة السويس، واجتاح خط بارليف- مجرى التاريخ بالنسبة لمصر، وبالنسبة للشرق الأوسط بأسره».

كما قالت صحيفة التايمز البريطانية عن حرب السادس من أكتوبر: «كانت الصورة التي قدمتها الصحافة العالمية للمقاتل العربي عقب حرب 67 هي صورة مليئة بالسلبيات، وتعطي الانطباع باستحالة المواجهة العسكرية الناجحة من جانب العرب لقوة إسرائيل العسكرية، وعلى ذلك يمكن أن نفهم مدي التغيير الذي حدث عقب أن أثبت المقاتل العربي وجوده وقدراته، وكيف نقلت الصحافة العالمية هذا التغيير علي الرأي العام العالمي».

ــ الشاعرة اليمنية وفاء صالح بضيافة برنامج الثقافة بين إيديك

في سياق متصل، تحل الشاعرة اليمنية وفاء صالح العامية، في السادسة من مساء نفس اليوم، في ضيافًة برنامج "إقرأ معانا"، والذي يبث "أونلاين" عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر".

ومن المقرر أن تقرأ "وفاء صالح" مجموعة من قصائدها الشعرية وهي: الموسيقى لا تخبرنا الحقيقة ــ قصيدة في العمق ــ وقصيدة باروديا.

والشاعرة اليمنية وفاء صالح، صدر لها ديوان شعري تحت عنوان "باروديا"، وهو ديوانها الشعري الأول، وصدر عن دار العالمية للنشر والتوزيع في القاهرة.

يشار إلي أن المجلس الأعلي للثقافة، كان قد صدر قرار بتأسيسه فى عام 1956 باسم المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، كهيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء، تسعى إلى تنسيق الجهود الحكومية والأهلية فى ميادين الفنون والآداب، وكان المجلس بهذه الصورة هو الأول من نوعه على المستوى العربى الأمر الذى دفع العديد من الأقطار العربية إلى أن تحذو حذو مصر وتشكل مجالس مشابهة.

وبعد عامين أصبح المجلس مختصاً كذلك برعاية العلوم الاجتماعية.. وطوال ما يقرب من ربع قرن ظل المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية يمارس دوره فى الحياة الثقافية والفكرية فى مصر.