الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بمركز محمود مختار الثقافى.. افتتاح معرضى ثنائية الهدد والبناء وغياب

ثنائية الهدد والبناء
ثنائية الهدد والبناء

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، المعرض الفردي الخاص للفنان طه عشماوي، والذي يقام تحت عنوان "غياب ...!" للفنان طه عشماوي في قاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة.

 

وعن معرضه "غياب"، يقول عشماوي: نعيش وسط كم هائل من الصور في الواقع نقع عليها أبصارنا كل لحظة، وتبقى في الوجدان صورة جامعة تجسد كل هذه الصور نتيجة معايشتنا لواقعنا الاجتماعي واتصالنا بتاريخنا الضارب بجذوره في عمق الزمن وهويتنا وما تتعرض له من تهديد خارجي والتي تستدعي تجمعنا وتقبلنا لبعضنا البعض، هذا العمل يبحث فيما وراء الصورة الآنية لمجتمعنا في ظل خطر دائم.

 

يضم معرض "غياب" للفنان التشكيلي طه عشماوي مجموعة كبيرة من أعمال جرافيك ذات تقنية خاصة يعمل عليها الفنان منذ عام ١٩٨٨م، عدد ليس بالقليل من الاسكتشات تمت خلال فترة الحظر الممتد منذ بداية من جائحة الكورونا، مع جروب (أبيض & أسود) الذي أسسته الفنانة هيلدا حيارى، مجموعة من أعمال التصوير لألقاء الضوء على سنوات الغياب في حضن وكالة الغوري .. نماذج من أعمال النحت للفنان لتأكيد الوحدة العضوية بين أعماله في الجرافيك والنحت والتصوير.

 

يشار إلي أن الفنان طه أحمد محمد عشماوي، من مواليد 10 ديسمبر1965، تخرج من كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك 1990.

 

أقام طه عشماوي وشارك في العديد من المعارض الخاصة والجماعية داخل مصر وخارجها، حيث أقام معارضه الخاصة ونذكر من بينها معارض: "شجون" بقاعة العروض المتغيرة بمتحف عفت ناجى وسعد الخادم يناير 2019.  معرض ( شجون ) بقاعة ( العروض المتغيرة ) بمتحف عفت ناجى وسعد الخادم يناير 2019.

كما شارك في العديد من المعارض الجماعية منها: معرض الجمعية الأهلية للفنون الجميلة القطع الصغيرة 2002 - معرض المعارض للاقتناء بمتحف الفنون الجميلة بالاسكندرية مايو 2008 - معرض (مصر وثورة يناير) بقصر الأمير طاز يناير 2015 - صالون الجمعية الأهلية للفنون الجميلة بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك نوفمبر 2015 - معرض ( لوحة لكل بيت ) الدورة الثالثة بمركز الجزيرة للفنون سبتمبر 2016 - معرض جمعية فنانى الغورى بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يناير 2017 - معرض فنانى وكالة الغورى بقاعة ( إيزيس ) بمركز محمود مختار الثقافى - بمتحف محمود مختار - مارس 2017 .

 

كما نال الفنان طه عشماوي منحة مراسم وزارة الثقافة، عضواً بنقابة الفنانين التشكيليين، أتيليه القاهرة، جمعية فناني الغوري، الجمعية الأهلية للفنون، رئيس جمعية أصالة، مدير عام المراسم وبيوت الإبداع.

244202627_4385851041497941_176003656179634549_n

ــ افتتاح معرض ثنائية الهدد والبناء
في سياق متصل يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة من مساء نفس اليوم، فعاليات المعرض الفردي الخاص للفنان هاني مجلي الفقي، والذي يقام بعنوان "ثنائية الهدد والبناء" والذي يستمر حتي 14 أكتوبر الجاري

 .

يذكر أن قطاع الفنون التشكيلية يقوم بالدور الأساسي والأكثر أهمية تجاه الفنون التشكيلية ورعايتها، ويتمثل هذا الدور في تنظيم المعارض القومية والدولية وكذلك الإشراف على المتاحف الفنية والقومية وما تحويه من كنوز وروائع سواء كانت إبداعات لفنانين مصريين أو عالميين أو مقتنيات خاصة بأبرز رموز وأعلام الفكر والثقافة والسياسة بالإضافة إلى اضطلاعه بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية وورش العمل الفنية.

مركز محمود مختار الثقافـــي معرض ثنائية الهدد والبناء معرض غياب الفنان طه عشماوي هاني مجلي الفقي الدكتور خالد سرور

مواد متعلقة

افتتاح معرض الفنان طه القرنى جدارية الجوع بقاعة آزاد.. اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

وزير الكهرباء يكشف موعد آخر زيادة في أسعار الشرائح

صدمة لمنتخب مصر.. إصابة محمد الشناوى فى المران المسائى

«الصحة» العراقية تتسلم شحنات جديدة من لقاح «فايزر» لمواجهة كورونا

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

الحكومة تلغى التسجيل المسبق للحصول على لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبات لسجن «عسقلان» بإلغاء عقوبات انتقامية ضد أحد أسرى «جلبوع»

اشتية: إسرائيل تعمل على تدمير جهود المجتمع الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية

مُحافظ سلطة النقد الفلسطينية يطلع المبعوث الأمريكي على مستجدات الجهاز المصرفي