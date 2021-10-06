بمركز محمود مختار الثقافى.. افتتاح معرضى ثنائية الهدد والبناء وغياب

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، المعرض الفردي الخاص للفنان طه عشماوي، والذي يقام تحت عنوان "غياب ...!" للفنان طه عشماوي في قاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة.

وعن معرضه "غياب"، يقول عشماوي: نعيش وسط كم هائل من الصور في الواقع نقع عليها أبصارنا كل لحظة، وتبقى في الوجدان صورة جامعة تجسد كل هذه الصور نتيجة معايشتنا لواقعنا الاجتماعي واتصالنا بتاريخنا الضارب بجذوره في عمق الزمن وهويتنا وما تتعرض له من تهديد خارجي والتي تستدعي تجمعنا وتقبلنا لبعضنا البعض، هذا العمل يبحث فيما وراء الصورة الآنية لمجتمعنا في ظل خطر دائم.

يضم معرض "غياب" للفنان التشكيلي طه عشماوي مجموعة كبيرة من أعمال جرافيك ذات تقنية خاصة يعمل عليها الفنان منذ عام ١٩٨٨م، عدد ليس بالقليل من الاسكتشات تمت خلال فترة الحظر الممتد منذ بداية من جائحة الكورونا، مع جروب (أبيض & أسود) الذي أسسته الفنانة هيلدا حيارى، مجموعة من أعمال التصوير لألقاء الضوء على سنوات الغياب في حضن وكالة الغوري .. نماذج من أعمال النحت للفنان لتأكيد الوحدة العضوية بين أعماله في الجرافيك والنحت والتصوير.

يشار إلي أن الفنان طه أحمد محمد عشماوي، من مواليد 10 ديسمبر1965، تخرج من كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك 1990.

أقام طه عشماوي وشارك في العديد من المعارض الخاصة والجماعية داخل مصر وخارجها، حيث أقام معارضه الخاصة ونذكر من بينها معارض: "شجون" بقاعة العروض المتغيرة بمتحف عفت ناجى وسعد الخادم يناير 2019. معرض ( شجون ) بقاعة ( العروض المتغيرة ) بمتحف عفت ناجى وسعد الخادم يناير 2019.



كما شارك في العديد من المعارض الجماعية منها: معرض الجمعية الأهلية للفنون الجميلة القطع الصغيرة 2002 - معرض المعارض للاقتناء بمتحف الفنون الجميلة بالاسكندرية مايو 2008 - معرض (مصر وثورة يناير) بقصر الأمير طاز يناير 2015 - صالون الجمعية الأهلية للفنون الجميلة بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك نوفمبر 2015 - معرض ( لوحة لكل بيت ) الدورة الثالثة بمركز الجزيرة للفنون سبتمبر 2016 - معرض جمعية فنانى الغورى بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يناير 2017 - معرض فنانى وكالة الغورى بقاعة ( إيزيس ) بمركز محمود مختار الثقافى - بمتحف محمود مختار - مارس 2017 .

كما نال الفنان طه عشماوي منحة مراسم وزارة الثقافة، عضواً بنقابة الفنانين التشكيليين، أتيليه القاهرة، جمعية فناني الغوري، الجمعية الأهلية للفنون، رئيس جمعية أصالة، مدير عام المراسم وبيوت الإبداع.

ــ افتتاح معرض ثنائية الهدد والبناء

في سياق متصل يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة من مساء نفس اليوم، فعاليات المعرض الفردي الخاص للفنان هاني مجلي الفقي، والذي يقام بعنوان "ثنائية الهدد والبناء" والذي يستمر حتي 14 أكتوبر الجاري

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يذكر أن قطاع الفنون التشكيلية يقوم بالدور الأساسي والأكثر أهمية تجاه الفنون التشكيلية ورعايتها، ويتمثل هذا الدور في تنظيم المعارض القومية والدولية وكذلك الإشراف على المتاحف الفنية والقومية وما تحويه من كنوز وروائع سواء كانت إبداعات لفنانين مصريين أو عالميين أو مقتنيات خاصة بأبرز رموز وأعلام الفكر والثقافة والسياسة بالإضافة إلى اضطلاعه بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية وورش العمل الفنية.