محافظ الغربية يشهد انطلاق مبادرة «دكان الفرحة» لتيسير زواج الفتيات

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، انطلاق مبادرة "دكان الفرحة" بالغربية والتي نظمتها جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر والتي تهدف لتيسير زواج الفتيات اليتيمات وتزويدهن بمستلزمات الزواج، وذلك بحضور أماني النادري، مدير مديرية التضامن الاجتماعي وممثلي الصندوق والجمعية.

مبادرة تيسير زواج الفتيات بالغربية

تفقد المحافظ ما شملته المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة بالمحافظة والتي تشمل توزيع جهاز 5 عرائس مكون من (ثلاجة، بوتاجاز، غسالة، مروحة، سخان غاز، خلاط ومكواة)، معرباً عن فخره بدعم الفتيات وتيسير زواجهن من خلال مدهن بكافة المستلزمات اللازمة لإتمام الزواج.

مبادرة تيسير زواج الفتيات بالغربية

وأشار المحافظ إلى سعي المحافظة الدائم لتمكين المرأة من خلال تدريبها وتأهيلها وتشجيعها لخوض سوق العمل والتنافس الحر، مؤكداً على دعم وتقدير القيادة السياسية، متمثلة في فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لدور الفتاة المصرية وحرصه الدائم على وضعها في المكانة التي تليق بها.

مبادرة تيسير زواج الفتيات بالغربية

يُذْكَرْ أن صندوق تحيا مصر قد أطلق مبادرة "دكان الفرحة" فى شهر أبريل عام 2019 بهدف تقديم شتى صور الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع، وذلك من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين، وتنقسم المبادرة إلى محورين، الأول يتضمن تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام لإدخال روح البهجة بين الطلاب، أما المحور الثانى فيتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية اللاتى يتم اختيارهن وفقاً لعدة معايير أهمها بحث الحالة، وقد استفادت من المبادرة نحو 300 عروس حتى الآن.