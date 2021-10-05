دراسة: انخفاض فاعلية لقاح فايزر عقب 6 أشهر من تلقى الجرعة الثانية

أظهرت دراسة أمريكية أن لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، "فعال للغاية" في منع دخول المستشفى في غضون 6 أشهر على الأقل من تاريخ تناوله، لافتة إلى انخفاض فعاليته بمجرد انتهاء تلك الفترة.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون من مركز كايزر بيرماننت في جنوب كاليفورنيا بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية، ونشرتها صحيفة "ذي هيل" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني: أن جرعتين من اللقاح تمنع دخول المستشفى بنسبة 90٪ بين الحالات المصابة بالفيروس في غضون 24 أسبوعًا بعد التلقيح.

كما أشارت إلى أنه، بعد انتهاء 6 أشهر من تاريخ تلقي الجرعة الثانية، تنخفض فعالية اللقاح ​​إلى 47٪ من 88%.

ووجد الباحثون: أن الانخفاض في الفاعلية بمرور الوقت لا يعني أن الفيروس نجح في التهرب من الحماية التي يوفرها اللقاح، لكنهم حذروا من أن متغير "دلتا" أصبح سائدًا جدًا، كما أوصوا بإجراء تحليلات لقياس معدل تراجع هذا اللقاح.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد سمحت باستخدام جرعة معززة من لقاح "فايزر/بيونتيك" لكبار السن وبعض الأمريكيين الأكثر عرضة للعدوى، وطالبت العلماء بالمزيد من البيانات قبل التوصية بمنح جرعات تنشيطية لكل من حصل على اللقاح.