الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بالتعاون بين الأزهر والأوقاف..

الجمعة.. انطلاق القافلة الدعوية المشتركة الـ 31 للقليوبية

وزير الأوقاف وشيخ
وزير الأوقاف وشيخ الأزهر

تنطلق القافلة الدعوية المشتركة الحادية والثلاثون لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف يوم الجمعة القادمة 8 أكتوبر، في تمام الساعة التاسعة صباحًا لمحافظة القليوبية، وتضم عشرة علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "فضل الشهادة ومنزلة الشهيد وفلسفة الحرب في الإسلام".
 ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وفي إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف ،وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف، والمشاركون في القافلة هم :  

1. الدكتور أسامة فخري الجندي، مدير عام شئون المساجد-(المجمع الإسلامي ) الحي الأول محلية 8.
2. الشيخ جمال عبد العال مصطفى-وعظ القاهرة-(السيدة خديجة) الحي الأول محلية6
3. الدكتور محمد عبد العزيز الصفتي-الديوان العام -(الجامع الكبير) (الأشراف) – حي الشباب محطة سوق المدينة إسكان الشباب.
4. الشيخ أحمد السيد أبو العزم محمد-وعظ القاهرة-(مالك الملك)- الحي الترفيهي قطعة9 خلف جهاز مدينة العبور.
5. الدكتور على الله شحاتة الجمال-إمام وخطيب-مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)-(التوحيد) الحي الرابع أمام بوابة 7 جمعية أبو  بكر الصديق للتنمية.
6. الشيخ محمود محمد البكري إبراهيم-وعظ القاهرة-(رياض الصالحين)- الحي الخامس ش النخلة بلوك 16005 قطعة 18 .
7.  الدكتور مصطفى عبد السلام محمد -إمام وخطيب- مسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه) (ال100 متر )- حي الشباب إسكان الشباب محطة التكية.
8. الشيخ أشرف صلاح السيد محمد-وعظ الجيزة-(مخلوف)- الحي الأول محلية 8.
9. الشيخ محمد عبد الفتاح إمام-رئيس قسم الإرشاد بأوقاف القليوبية-(ورثة مخلوف)- الحي السادس بجوار المركز التجاري.
10. الشيخ رمضان طلعت هيبة معوض -وعظ الجيزة-(الشهيد إبراهيم هلال)- الحي السادس بجوار المركز التجاري.

خديجة الأزهر الأوقاف وزارة الأوقاف فضل الشهادة الشيخ رمضان طلعت

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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