فرانسيس هاوجين: فيسبوك يضر الأطفال ويؤجج الانقسام ويضعف الديمقراطية

أدانت فرانسيس هاوجين، الموظفة السابقة فى فيس بوك، مساء اليوم الثلاثاء، السرية الشديدة وانعدام الشفافية حول كيفية عمل التطبيق.

وقالت هاوجين إن المنظمين لا يمكنهم اتخاذ إجراءات ضد "فيس بوك" عندما لا يعرفون ما يكفي عن أسباب المشاكل أو كيفية حلها.

وتابعت هاوجين: "لا يمكننا أن نتحمل أقل من الشفافية الكاملة طالما أن "فيس بوك" يعمل في الظل ويخفي أبحاثه عن التدقيق العام، فإنه غير خاضع للمساءلة حتى تتغير الحوافز".

ولفتت هاوجين إلى أن "فيس بوك" ليس خطرا بطبيعته ويمكن تعديل وسائل التواصل الاجتماعي لتكون أقل سمية لمستخدميها ، لكن هناك حاجة إلى إجراء من الكونجرس للقيام بذلك.

وتابعت هاوجين: "أنا هنا اليوم لأنني أعتقد أن منتجات فيس بوك تضر الأطفال وتؤجج الانقسام وتضعف ديمقراطيتنا تعرف قيادة الشركة كيف تجعل فيس بوك و انستجرام أكثر أمانا ، لكنها لن تقوم بالتغييرات اللازمة لأنهم وضعوا أرباحهم الفلكية قبل مصلحة الناس".

وبدأت قبل قليل، جلسة استماع في الكونجرس لمسؤولة المحتوى السابقة في “فيس بوك” فرانسيس هاوجين.

وقال الكونجرس الأمريكي، إن “فيس بوك” يساعد على سلوكيات كارثية، وفقا لما أوردته فضائية “سكاي نيوز” في نبأ عاجل لها قبل قليل.

فيما اتهم مشرعون في الكونجرس الأمريكي مدير “فيسبوك” بالتركيز على زيادة أعداد المتابعين على حساب المحتوى.

وقال سيناتور أمريكي، إنه إذا ثبت تورط فيسبوك بتضليل الناس فعليه أن يواجه عواقب وخيمة.