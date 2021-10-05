"أنا عاوز تحكم عليا".. إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته وأبنائه بالفيوم للمفتى (فيديو)

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي لاشين وفوميل لبيب، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الفيوم" لقيامه بقتل زوجته وأبنائه الـ6 إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي، والنطق بالحكم في ديسمبر المقبل.

وكان قد أصر المتهم في قضية قتل زوجته وأولاده الـ6، اليوم الثلاثاء، أمام قاضي محكمة جنايات الفيوم على أن يصدر الحكم ضده، قائلًا: "خلصني حضرتك أنا عاوزك تحكم عليا ومش عايز محامي".

ونظرت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي لاشين وفوميل لبيب، وعبدالرحمن خالد وكيل النيابة، ومحمد عبداللطيف البرعي، ومحمود حفني أمانة سر، أولى جلسات محاكمة المتهم عماد أحمد رمضان صاحب مخبز والمعروفة إعلاميًا بـ"جزار إطسا"، في قضية ذبح زوجته وأولاده الستة وإشعال النيران في مخبز داخل القرية عمدًا.

وتعود تفاصيل الواقعة حيث شهدت قرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، واقعة قتل صاحب مخبز لزوجته وأطفاله الـ6، وقال المتهم خلال اعترافاته إن الديون تراكمت عليه حتى وصلت لـ700 ألف جنيه، ما جعله يفكر في الانتحار، والتخلص من حياته نهائيًا إلا أنه أعاد التفكير في الأمر خشية أن يعود الدائنون لمطالبة أولاده وزوجته بعد وفاته.

وقرر التخلص منهم أولًا حتى لا يعانوا فى الدنيا بعد انتحاره، ووضع خطة للتخلص منهم، فوضع دواء مخدرًا فى عصير، وأعد سلاحًا أبيض عبارة عن سكين، وراقبهم حتى شربوا العصير وخلدوا إلى النوم، ثم نحرهم بالسكين، بادئًا بزوجته التى قاومته، فسدد لها عدة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم أولاده واحدًا تلو الآخر حتى أزهق أرواحهم.