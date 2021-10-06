قبل بدء العام الدراسي 2022.. حقيقة تقسيم الأيام الدراسية بسبب كورونا

نفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما تم تداوله على السوشيال ميديا بشأن اتجاه وزارة التربية والتعليم لتقسيم أيام الدراسة، خلال العام الدراسي 2022 الجديد والمقرر بدايته يوم السبت 9 أكتوبر.

حقيقة تقسيم أيام الدراسة في العام الدراسي 2022 الجديد

وأضافت المصادر أنه لم يتم إصدار أى قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم بخصوص تقسيم أيام الدراسة في العام الدراسي 2022.

وقالت المصادر إن الاجتماع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الصحة انتهى بأن العام الدراسي 2022 انتظامى إجباري وليس اختيارى وقد تم منع وجود إقرار يوقع عليه ولى الأمر لحضور الطالب من عدمه.

الإجراءات الاحترازية قبل بدء العام الدراسي 2022

وأشارت المصادر إلى أنه تم عمل اتفاق بين وزارة الصحة والتعليم على تجديد التعليمات بشأن عدم دخول أى معلم للمدرسة أو الإدارة التعليمية أو المديرية وهو غير حاصل على التطعيم الخاص بـ كورونا.

وأشارت المصادر إلى أنه تم التشديد أيضًا على تجهيز غرف العزل بالمدارس بالكامل فى حالة حدوث أى ظرف طارىء.

وفى السياق، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها في «فيسبوك» خطتها للوقاية من فيروس كورونا.

ووجهت الوزارة عدة نصائح للطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022.

نصائح قبل بدء العام الدراسي 2022

وترصد «الدستور» أبرز هذه النصائح.

1. غسل اليدين لمدة 30 ثانية قبل الخروج من المنزل، و غسلها عدة مرات داخل المدرسة قبل تناول أي طعام أو شراب وبعده.

2. ارتداء الكمامة طوال اليوم الدراسي والتخلص منها عقب انتهاء ساعات الدراسية.

3. منع التزاحم في باصات المدرسة أو الفسحة والالتزام بالتباعد داخل الفصول.

4. الاعتماد على الأطعمة المنزلية والبعد على شراء الأطعمة من الخارج أو الوجبات السريعة.

5. إذا شعر ولي الأمر بالأعراض على ابنه لا بد وألا يرسله إلى المدرسة ويبلغ الإدارة المدرسية ويقوم بعمل فحص طبي.

6. المسح الطبي لكل طفل قبل صعوده إلى باص المدرسة وقبل دخوله الفصل.