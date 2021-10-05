الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

عيش في ذكرى أكتوبر: مصر مستمرة تواصل العبور نحو الاستقرار والتنمية

خالد عيش نائب مجلس
خالد عيش نائب مجلس الشيوخ

قال خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، إن احتفالات مصر هذا العام بالذكرى 47 من انتصارات أكتوبر، تأتي في ظل إنجازات جديدة حققها الشعب المصري وفي القلب منه العمال تحت قيادة سياسية حكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي حالة أمن واستقرار برعاية وحماية من قواتنا المسلحة الوطنية وشرطتنا الباسلة.

وأضاف عيش في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، تزامنا مع ذكرى حرب أكتوبر التي  تحل غدا الأربعاء الموافق السادس من أكتوبر، أن هذه الذكرى تأتي وقد انتصرت مصر على الإرهاب، وتخلصت من الجماعة الإرهابية، وتحقق معدلات متقدمة في النمو الاقتصادي، وتراجع في أعداد العاطلين رغم أزمة كورونا التي تهدد سوق العمل حول العالم، ناهيك عن المشروعات الوطنية العملاقة التي توفر فرص العمل وتدفع بعجلة العمل والإنتاج نحو الأمام.

وأشار إلى أن هذه الذكرى تأتي لتكون فرصة لنقول لعمالنا "انتم في أيد كريمة وأمينة" مشيدا في الوقت ذاته بحزمة التوجيهات والقرارات والمبادرات الرئاسية، التي من شأنها  توفير حياة كريمة للشعب المصري وفي القلب منه العمال، وبالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تؤكد أن مصر مستمرة في طريق العبور نحو المزيد من الاستقرار والتنمية البشرية.

ووجه عيش التهنئة إلى الرئيس السيسي والقوات المسلحة بهذه المناسبة العظيمة التي تحرر بسببها التراب الوطني ،وظهر فيها عظمة الشعب المصري الذي ابهر العالم بتماسكه ،ومساندته لدولته ومؤسساتها الوطنية حتى تحقق النصر العظيم، مؤكدا على أن عمال مصر على العهد والوعد مصطفين، متراصين خلف دولتهم لاستكمال مسيرة العبور والانتصارات والقضاء على كافة التحديات.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجلس الشيوخ الشعب المصري انتصارات أكتوبر العمال الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرى حرب اكتوبر

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