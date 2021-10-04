الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخزانة البريطانى: تراكم الديون للأجيال القادمة أمر «غير أخلاقى»

ريشي سوناك
ريشي سوناك

قال وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، الإثنين، إن تزايد تراكم الديون للأجيال القادمة أمر "غير أخلاقي"، حيث دافع عن الزيادات الضريبية للحكومة وخفض الائتمان العالمي، لكنه ترك الباب مفتوحًا للتخفيضات الضريبية قبل الانتخابات المقبلة.

في أول خطاب شخصي له أمام مؤتمر حزب المحافظين، رفض وزير الخزانة الانتقادات الموجهة إلى زيادات الضرائب لاستعادة الموارد المالية العامة بعد إنفاق 370 مليار إسترليني لعلاج جائحة "كوفيد- 19".

في حديث سابق، في إشارة إلى مزيد من المعاناة المالية المحتملة على المدى القصير، لم يستبعد زيادة الضرائب لمعالجة أزمة الرعاية الاجتماعية.

يشار إلى أن العديد من أعضاء حزب المحافظين غير راضين عن قيام الحكومة برفع العبء الضريبي إلى أعلى مستوى مستدام، وفقًا للخبراء، مع زيادة بنسبة 1.25 نقطة مئوية في مساهمات التأمين، وارتفعت ضريبة الشركات من 19 في المائة إلى 25، وتجمدت حدود ضريبة الدخل.

وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك الديون الزيادات الضريبية خفض الائتمان

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