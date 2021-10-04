من أمراض القلب إلى الخرف.. المخاطر الصحية للإفراط في شرب الكحوليات

يمكن أن يكون لتعاطي الكحول بكثرة آثار ضارة عديدة على الجسم، حيث يمكنك التحدث إلى طبيبك حول طرق تقليل الشرب أو التوقف عن الشرب تمامًا من الأمور الهامة لتقليل فرص الإصابة بالكثير من الأمراض.

أشار الأطباء بموقع "هيلث لاين" الطبي إلى أن استهلاك الكحول يتسبب في العديد من الأمراض، حيث يعرف الكثير من الناس أن الإفراط في شرب الخمر يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد وهو سبب رئيسي لحوادث السيارات.

في التقرير التالي أوضح الخبراء المخاطر الصحية للشرب الكثيف المزمن، التي تجعلك تتوقف عن شرب الكحول نهائيًا.

فقر الدم:

ويمكن أن يتسبب شرب الكحوليات بكثرة في انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء بشكل غير طبيعي، والمعروف باسم فقر الدم، حيث يؤثر الإفراط في تناول الكحول على الجهاز الدموي، الذي يتكون من الدم والطحال ونخاع العظام والكبد.

أضاف الأطباء أن شرب الكحول يتسبب في انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء بشكل غير طبيعي، حيث تشمل أعراض فقر الدم التعب وضيق التنفس والدوار.

السرطان:

يمكن أن يزيد شرب الكحول المزمن من خطر الإصابة بالسرطان، حيث يحول الجسم الكحول الذي تشربه إلى "أسيتالديهيد" وهى مادة مسرطنة، وغالبًا ما توجد السرطانات التي يعاني منها الأشخاص الذين يشربون الخمر بكثرة وتشمل الفم، البلعوم، الحنجرة، المريء، الكبد والثدي.

أمراض القلب والأوعية الدموية:

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكحوليات والشرب بنهم إلى الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، حيث أنها ترفع مستويات الدهون في الدم، وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، والسكتة الدماغية.

تليف الكبد:

يسبب الكحول التهابًا في الكبد، ويمكن أن يتسبب الشرب المزمن في تندب أنسجة الكبد التي تؤدي إلى تليف الكبد، وهي حالة قاتلة يصاب فيها الكبد بالندوب لدرجة أنه لا يستطيع أداء وظيفته.

أشار الأطباء إلى أنه يتسبب الشرب المزمن في تندب أنسجة الكبد التي تؤدي إلى تليف الكبد، وهى حالة قاتلة يصاب فيها الكبد بالندوب لدرجة أنه لا يستطيع أداء وظيفته.

الخرف:

أوضح الأطباء أن الإفراط في تناول الكحوليات يؤثر على الدماغ ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الذاكرة وبعض أعراض الخرف، حيث يمكن أن يعكس تلف الدماغ المرتبط بالكحول بعض أعراض الخرف، مثل سوء التقدير وصعوبة اتخاذ القرار.