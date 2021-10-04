برلماني مهنئًا بذكرى انتصارات أكتوبر: إرادة المصريين قادرة على تحطيم المستحيل

هنأ النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع وكل قادة وأفراد القوات المسلحة وكل المصريين بحلول ذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدًا أنها ذكرى لاسترداد الكرامة والعزة لكل العرب ففيها تمكنت القوات المسلحة من تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر بتعاون كل الدول العربية مع مصر، وحطم خط بارليف المنيع بذكاء المصريين وهو يؤكد أن الشعب المصري لا يعجزه شئ ولا تقف أمام إرادته عوائق مهما كانت مستحيلة في نظر البعض.

وقال شمس الدين، لـ"الدستور"، إن توقيت الحرب كان عبقريًا حيث وافق السادس من أكتوبر/ العاشر من رمضان وهو نفس الأسبوع الذي يوفق ذكرى أول انتصار اسلامي في موقعة بدر التى وقعت في 17 رمضان سنة 2 هجرية، مؤكدًا أن المصريين قادريين على تحقيق بطولات كبرى في شتى المجالات تبهر العالم أجمع مثل سلسلة المشاريع القومية التي أطلقتها القيادة السياسية وأثارت إعجاب العالم مثل “مشروع حياة كريمة” و" العاصمة الإدارية" اللذان سينقلان مصر نقلة نوعية تغير شكل الحياة في مصر ككل وتجعلها في مصاف الدول المتقدمة .

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع فيديو تسجيلي بشأن الاحتفال بالذكرى 48 لـ حرب وانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتعرف حرب أكتوبر "حرب العاشر من رمضان" في مصر أو حرب تشرين التحريرية كما تعرف في سوريا أو حرب يوم الغفران (بالعبرية: מלחמת יום כיפור، ميلخمت يوم كيبور) كما تعرف في إسرائيل، هي حرب شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973 وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 (حرب فلسطين) وحرب 1956 (حرب السويس) وحرب 1967 (حرب الستة أيام).