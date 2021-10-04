الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الكرازة

حدث فى مثل هذا اليوم.. استشهاد القديس قدراطس أحد السبعين رسولًا

البابا تواضروس
البابا تواضروس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى استشهاد القديس قدراطس أحد السبعين رسولا وتلميذا.
وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم استشهاد القديس قدراطس أحد السبعين تلميذا الذين انتخبهم الرب وقد ولد بمدينة أثينا . وكان من أغنيائها وأكابر علمائها . وأمن بالسيد المسيح وسار في خدمته ، ولما نال نعمة المعزي يوم العنصرة بشر بالإنجيل المحيى وذهب إلى بلاد كثيرة ، ودخل مدينة مغنيسية وبشر فيها ، فأمن أهلها فعمدهم وعلمهم الوصايا المسيحية، ثم عاد إلى أثينا وعلم فيها أيضا فرجموه وعذبوه بأنواع كثيرة وأخيرا طرحوه في النار فنال إكليل الشهادة . 
وتكتفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال احتفالاتها اليوم ، بذكرى استشهاد القديس قدراطس أحد السبعين رسولا وتلميذا، بالقداس الالهي الذي يُقرأ خلال العديد من القرءات الكنسية مثل: 
العشية: مزامير 5 : 11 – 12 + متى 10 : 24 - 33
باكر: مزامير 34 : 19 – 20 + يوحنا 12 : 20 - 26
قراءات القداس
البولس: 2 كورنثوس 11 : 16 - 12 : 12
الكاثوليكون: 1 بطرس 1 : 25 - 2 : 10
الإبركسيس: اعمال 6 : 1 - 7 : 2
السنكسار: حلول اليوم الرابع والعشرين من شهر توت أول شهور السنة القبطية واستشهاد القديس قدراطس أحد السبعين رسولا وتلميذا ونياحة القديس غريغوريوس الثاؤلوغوس ونياحة القديس غريغوريوس الراهب.
الانجيل: مزامير 21 : 3,5 + لوقا 10 : 1 - 20
وعلى صعيد آخر، احتفلت إيبارشية شبرا الخيمة،  ببدء العام الدراسي الجديد في كلية البابا شنوده الإكليريكية ومعاهد الألحان والتسبحة واللغة القبطية، والإرشاد الأسري، والكتاب المقدس، بحضور نيافة الحبر الجليل الانبا مرقس مطران الإيبارشية. 
وكرم نيافته المدرسين والطلاب بتوزيع هدايا تشجيعية عليهم، وتضمن الحفل عددًا من الكلمات والفقرات، واختُتِم بكلمة روحية لنيافته عن العمق الدراسي والالتزام العلمي والروحي للدارسين.

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