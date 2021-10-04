النيابة تباشر تحقيقاتها فى مقتل محمد عرفة بأبوسمبل

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مقتل محمد عرفة بأبو سمبل وإلقاء جثته بطريق جبلي.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا من مركز شرطة أبو سمبل بالعثور على جثمان المجني عليه المدعو "محمد عرفة مندور إسماعيل" ملقى بطريق جبلي مصاب بأماكن متفرقة من جسده، بالتزامن مع ما رصدته "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" من تداول واسع على مواقع التواصل لمطالبات القصاص ممَن يدعى "عبد الرحمن رأفت"، لتسببه في قتل المجني عليه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وانتقلت النيابة لمناظرة جثمان المجني عليه، وتبينت ما به من إصابات، وكلَّفت "الطبيب الشرعي" بتشريحه بيانًا لسبب وكيفية الوفاة، وعاينت "النيابة العامة" مسرح الواقعة وسألت شهودها الذين أدلوا بتفصيلات ما حدث وتعرفهم على أحد المتهمين مرتكبي الجريمة، وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة، فتوصلت التحقيقات لتحديد 5 متهمين فيها من بينهم المدعو "عبد الرحمن رأفت"، فصدر قرار النيابة بضبطهم، وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على 3 منهم واستجوبتهم النيابة وأمرت بحبسهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

بعرض الأمر على المحكمة المختصة، أمرت بمد حبسهم 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.