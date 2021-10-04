الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوركينا فاسو: مقتل 8 جنود فى هجوم ضد الجيش

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

لقي 8 جنود مصرعهم وأصيب آخران من الجيش البوركيني، اليوم الإثنين، إثر هجوم استهدف قوة للجيش في بلدة "يرجو" شمالي بوركينا فاسو.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو" أن الهجوم استهدف قوة للجيش في إقليم بارسالوجو شمالي البلاد"، ولم تورد المزيد من التفاصيل حول الحادث أو الكشف عن هوية مرتكبي الهجوم.

يأتي الهجوم بعد يوم من إعلان قوات الأمن في بوركينا فاسو، مقتل نحو 10 إرهابيين في بلدة بوبي منجاو بإقليم سوم، شمالي البلاد.

وفي وقت سابق، ذكر مصدر أمني، أن 11 شرطيا على الأقل قتلوا بكمين نصب لهم شمال بوركينا فاسو، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وكان الجيش البوركيني قد أعلن، القضاء على 11 إرهابيا وتدمير ثلاثة مواقع لهم بين الـ14 والـ16 من يونيو، بعملية لمكافحة الإرهابيين في المناطق الشرقية من البلاد.

وقالت قيادة الأركان في بيان إنه في الفترة من 14 إلى 16 يونيو "نفذت وحدات من القوات المسلحة عملية لتفكيك القواعد الإرهابية بناء على معلومات استخبارية دقيقة"، مشيرة إلى أن "العملية شهدت اشتباكات جويا- بريا".

وفي منتصف يونيو الجاري، أعلنت رئاسة الأركان في بوركينا فاسو مقتل نحو عشرة متطرفين في عمليات تمشيط نفذها الجيش الأسبوع الماضي في محيط قرية صلحان.

وقالت رئاسة الأركان- في بيان: إنه "بين 7 و13 يونيو تواصلت عمليات التأمين والتمشيط في محيط صلحان، وأجرت الوحدات العسكرية المنتشرة عمليات استطلاع هجومية وعمليات تطويق وتفتيش؛ أدت إلى تحييد (مقتل) نحو عشرة إرهابيين"، حسبما أوردت صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية.

وأضاف البيان: أن هذه العمليات سمحت أيضا بـ"تدمير مواقع لوجستية ومصادرة آليات (سيارات ودراجات نارية) ومحروقات ومواد أخرى مختلفة".

وأوضح أنّه جرى العثور على عبوة ناسفة في محيط بلدة صلحان، وتم تفكيكها من قبل فرق متخصصة من المهندسين العسكريين، مشيرا إلى أن "العمليات لا تزال جارية".

الجيش البوركيني يرجو بوركينا فاسو بارسالوجو سوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات علمي وأدبي بنين وبنات

رابط فَعّال.. نتيجة تنسيق الأزهر 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للتنسيق

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

بالدرجات.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 علمي وأدبي بنين وبنات

%68 ارتفاعًا فى صادرات مصر من المواد العازلة خلال 8 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور واحة الكرامة فى أبوظبى (صور)

بعد الجرعة التعزيزية.. تراجع الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل

اشتية: إزدياد موجة الإرهاب والعنف من جيش الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا