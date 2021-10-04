الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أكد أنها ستظل مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر بقواته المسلحة

وزير المالية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

وزير المالية
وزير المالية

 -"معيط": الرئيس السيسى استلهم معانى العزيمة والعمل من بطولات أكتوبر لبناء الجمهورية الجديدة.

- سيناء تنعم بثمار تحريرها وتشهد حضارة ونموًا وعمرانًا بإرادة سياسية حقيقية.


تقدم الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا الله، عز وجل، أن يرحم شهداءنا الأبرار، ويحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل سوء، وأن يُعيد علينا هذه الانتصارات بمزيدٍ من الخير والرخاء والاستقرار، فى ظل قيادة سياسية حكيمة، تواصل العمل ليلاً ونهارًا للنهوض بمصرنا الغالية.
و أكد وزير المالية، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ستظل مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر العظيم بقواته المسلحة ورجالها البواسل الذين ضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والتضحية والفداء، وقدموا أرواحهم من أجل استعادة وطن العزة والكرامة.


وأضاف  الوزير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة، بتنفيذ مشروعات تنموية عملاقة فى زمن قياسي، تُسهم فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر، مستلهمًا من ذكرى بطولات أكتوبر المجيدة، معانى العزيمة والإصرار والعمل فى بناء دولة قوية حديثة، وإطلاق الجمهورية الجديدة، التى ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة لكل المصريين، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات.

 وأوضح أن التوسع فى المشروعات القومية والتنموية الكبرى وغير المسبوقة بشبه جزيرة سيناء، خلال السنوات السبع الماضية يعكس إرادة سياسية حقيقية بأن تنعم أرض سيناء المباركة بثمار تحريرها، وأن تشهد حضارة ونموًا وعمرانًا يحقق آمال أهل سيناء الشرفاء.

ضباط تحقيق الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي ذكرى جمهور الرئيس عبدالفتاح

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حديقة الأسماك

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