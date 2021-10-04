الحفاظ على الخصوصية والهدايا.. نصائح لعلاقة صحية وسعيدة

يوجد العديد من الأعمال طوال اليوم والانشغالات التي تلهينا بشكل دائم عن تكوين علاقات صحية وسعيدة في حياتنا سواء علاقات مع زملائنا في العمل أو علاقات صداقة مقربة، أو علاقة مع شريك حياة فهناك أسس لا غني عنها في لعلاقة صحية تدوم طويلًا، وهذا ما نرصده وفقًا لموقع “Pinkvilla” خلال السطور التالية، فيوضح أسس العلاقة مع الشريك.

الحفاظ على الخصوصية والأسرار بينكما

هناك بعض الأوقات لا نريد بها سوى الحفاظ على المساحة الشخصية، فهناك العديد من الأمور لا نشاركها مع أقرب الأشخاص لنا، فلكل منا مساحته الخاصة ويجب على الطرف الآخر الحفاظ عليها واحترامها، ولكن في الوقت ذاته عليكم مشاركة الطرف الآخر في بعض الأمور ليشعر كونه مهم بالنسبة لك ولا يشعر كونك شخص كتوم مما يدمر العلاقة بينكما.

التواصل بشكل جيد بينكما

في كثيرًا من الأحيان هناك علاقات كثيرة لا تنجح، والسبب هو عدم القدرة على التواصل بشكل جيد، فانعدام التواصل قد يقتل العلاقة فمن المهم أن تتواصل جيدًا، وتتأكد أن الشخص الآخر لا يسيء فهمك وحتى لو كان كذلك، عليك بذل جهداً إضافيًا، وجعلهم يشعرون بأنهم مميزون، وقم بالشرح لهم بالهدوء والصبر، والابتعاد عن الغرور فهذا كله يمكنك من قطع شوطا طويلًا في مثل هذه الحالات.

قدّرا بعضكما البعض وتبادلا المشاعر

وهناك أوقات ننسى فيها أن نقدر بعضنا البعض لأصغر الأشياء، أو حتى أكبرها، في حين أن هذا قد لا يبدو صفقة كبيرة، قد يشعر أن جهودهم تؤخذ كأمر مسلم به، لذلك لا ضرر من قول «شكرًا» على كل الأمور البسيطة التي يقوم بها رفيقك من أجلك، ولا تنس تبادل الأفعال بالمثل، ليس كل مرة، بل بشكل متكرر، وهذا لن يمنح شريكك شعورًا بالتصديق فحسب، بل سيجعله يفهم أيضًا أنهما يتساويان في الأهمية بالنسبة لك وأنهما ليسا الوحيدين الذين يغذيان العلاقة.

التعبير عن الحب

ويمكن أن يتم ذلك بعدة طرق، أن تُفاجئ شريكك بذلك الشيء الذي كان ينتظره لفترة من الوقت، أن تعدّ له العشاء بعد يوم طويل، أو ترتيب موعد رومانسي، أو أن تعد له كوب القهوة المفضل عندما لا يتوقع على الإطلاق، كل هذه الإيماءات الجيدة ستجعل شريكك يقع في حبك مرة أخرى.