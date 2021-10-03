الإغلاق الإدارى لـ136 فندقًا و94 منشأة سياحية منذ بداية العام

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن الوزارة قامت منذ يناير 2021 وحتى الآن بإصدار قرارات الإغلاق الإداري لـ136 منشأة فندقية و94 منشأة سياحية مخالفة أو غير ملتزمة بالضوابط المقررة من الوزارة على مستوى الجمهورية.

وقد قامت الوزارة بإعطاء هذه المنشآت التي تم إغلاقها فترات سماح متفاوتة لتوفيق أوضاعها وتم إعادة معاينتها، وتم إعادة فتح 126 منشأة فندقية و87 منشأة سياحية منها بعد تأكد لجان التقييم من التزامها بالمعايير والضوابط التي حددتها وزارة السياحة والآثار، لإعادة تشغيل المنشآت السياحية والفندقية.

موضحة أنه خلال شهر سبتمبر الماضى اتخذت عدة قرارات بالغلق الإداري لعدد من الفنادق والمنشآت السياحية بالبحر الأحمر، وذلك لمخالفتها ضوابط التشغيل التى أصدرتها الوزارة.

فقد أصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قرارا بالغلق الأداري لأحد الفنادق بمحافظة البحر الأحمر، نظرا لقيامه بالتشغيل ومزاولة نشاطه واستقبال النزلاء بدون ترخيص.