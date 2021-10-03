الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 وإصابة 4 فى حادث تصادم ببنى سويف

شهد طريق "بني سويف- الفيوم القديم"، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك، وأسفر عن مصرع 3 بينهم أب ونجله بينما أصيب 4، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك بطريق بنى سويف الفيوم القديم قرب مدخل قرية حاجر بنى سليمان، والذى وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين أن المتوفين، هم فوزى شعبان محمد، رقيب شرطة، 47 سنة، وزيدان قرنى عبد المولى 43 سنة، ونجله "أحمد" 13 سنة.

والمصابون هم شريفة صابر محمد، 37 سنة، مقيمة ببنى سويف، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود عبدالرازق عباس، 55 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد شعبان بيومى 28 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، وأمين محمود عبد الرازق، 47 سنة، أمين شرطه، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

حادث تصادم وزير الداخلية الإجراءات القانونية مساعد وزير الداخلية النيابة العامة سيارة ملاكي أقرب مستشفى

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وائل لطفي

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