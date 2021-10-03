«سلايفها عايروها إنها ما بتخلفش ولاد».. حبس سيدة خطفت طفلًا من مستشفى بالشرقية

قررت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأحد، حبس سيدة خطفت طفلًا حديث الولادة من داخل مستشفى في دائرة قسم شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات واعترفت المتهمة بخطف الطفل بسبب معايرة "سلايفها" وتهديد زوجها بالزواج من أخرى لعدم إنجابها الذكور.

تفاصيل البلاغ

وكان قد ورد بلاغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من "عامل زراعي وزوجته – مُقيمين بدائرة المركز" بأنه بتاريخ 29/9/2021 تم حجز الزوجة بأحد المستشفيات لإجراء عملية ولادة (طفل ذكر) وبتاريخ 30/9/2021 وحال تواجدهما ونجلهما بإحدى الغرف بالمستشفى وبرفقتهم حالتان أخريان حضرت إليهما إحدى السيدات غير معلومة لديهما "أدليا بأوصافها"، وادعت أن كريمتها قامت بوضع طفلين توأم وتم إيداعهما بحضانة المستشفى وخلال قيام الأول باصطحاب زوجته لدورة المياه وتركا نجلهما رفقة تلك السيدة وعقب عودتهما فوجئا بعدم تواجد السيدة والطفل.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكبة الواقعة وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة أبوعمر بمحافظة الشرقية.

اعترافات المتهمة

وتوجهت قوة أمنية لمكان المتهمة وجرى ضبطها برفقة الطفل المخطوف وبمواجهتها اعترفت بأنها قامت بإيهام زوجها بأنها حامل وأشاعت ذلك وسط أسرتها وأهالي البلد، بسبب معايرة زوجات أشقاء زوجها- سلايفها- لها لعدم إنجابها ذكورًا، وبتاريخ الواقعة قامت المتهمة باتخاذ قرار بخطف طفل ذكر وتوجهت للمستشفى ونفذت الجريمة وعادت للمنزل بالطفل وادعت أنها قامت بوضعه في أحد المستشفيات فجأة أثناء عودتها من زيارة أحد أقاربها، وأكدت أنها عقب خطف الطفل فرت هاربة.

وأوهمت الجميع بأن الطفل مولودها وفيما كانت تجهز للاحتفال بالسبوع فوجئت بالشرطة تلقي القبض عليها وتسترد الطفل وتعيده لأهله، وأنها لم تنو إلحاق أي أذى بالطفل وأنها خطفته فقط للخلاص من معايرة عدم إنجاب الذكور وتهديد زوجها بالزواج من أخرى لرغبته في مولود ذكر.