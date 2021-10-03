الأحد 03 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«سلايفها عايروها إنها ما بتخلفش ولاد».. حبس سيدة خطفت طفلًا من مستشفى بالشرقية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأحد، حبس سيدة خطفت طفلًا حديث الولادة من داخل مستشفى في دائرة قسم شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات واعترفت المتهمة بخطف الطفل بسبب معايرة "سلايفها" وتهديد زوجها بالزواج من أخرى لعدم إنجابها الذكور.

تفاصيل البلاغ

وكان قد ورد بلاغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من "عامل زراعي وزوجته – مُقيمين بدائرة المركز" بأنه بتاريخ 29/9/2021 تم حجز الزوجة بأحد المستشفيات لإجراء عملية ولادة (طفل ذكر) وبتاريخ 30/9/2021 وحال تواجدهما ونجلهما بإحدى الغرف بالمستشفى وبرفقتهم حالتان أخريان حضرت إليهما إحدى السيدات غير معلومة لديهما "أدليا بأوصافها"، وادعت أن كريمتها قامت بوضع طفلين توأم وتم إيداعهما بحضانة المستشفى وخلال قيام الأول باصطحاب زوجته لدورة المياه وتركا نجلهما رفقة تلك السيدة وعقب عودتهما فوجئا بعدم تواجد السيدة والطفل.

 على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى  تحديد وضبط مرتكبة الواقعة وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة أبوعمر بمحافظة الشرقية.

اعترافات المتهمة

 وتوجهت قوة أمنية لمكان المتهمة وجرى ضبطها برفقة الطفل المخطوف وبمواجهتها اعترفت  بأنها قامت بإيهام زوجها بأنها حامل وأشاعت ذلك وسط أسرتها وأهالي البلد، بسبب معايرة زوجات أشقاء زوجها- سلايفها- لها لعدم إنجابها ذكورًا، وبتاريخ الواقعة قامت المتهمة باتخاذ قرار بخطف طفل ذكر وتوجهت للمستشفى ونفذت الجريمة وعادت للمنزل بالطفل وادعت أنها قامت بوضعه في أحد المستشفيات فجأة أثناء عودتها من زيارة أحد أقاربها، وأكدت أنها عقب خطف الطفل فرت هاربة. 

 وأوهمت الجميع بأن الطفل مولودها وفيما كانت تجهز للاحتفال بالسبوع فوجئت بالشرطة تلقي القبض عليها وتسترد الطفل وتعيده لأهله، وأنها لم تنو إلحاق أي أذى بالطفل وأنها خطفته فقط للخلاص من معايرة عدم إنجاب الذكور وتهديد زوجها بالزواج من أخرى لرغبته في مولود ذكر.    

بخطف طفل الولادة مستشفى الشرقة النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

سعر صرف الدولار الأمريكى اليوم الأحد 3-10-2021

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 3-10-2021

أول رد من الزمالك على قرار بطلان الدعوة للانتخابات

قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: حكومة إسرائيل برئاسة «بينيت» تتعاون مع الإخوان

رئيس حماس في غزة يصل مصر غدًا.. وبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين