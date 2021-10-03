حفل تأبين شيخ المؤرخين قاسم عبده قاسم بمنصة الفن المعاصر

تنظم منصة الفن المعاصر "كاب"، في السابعة من مساء، غد الإثنين، عبر تطبيق "زووم"، حفل تأبين المؤرخ وأستاذ التاريخ، الدكتور قاسم عبده قاسم، وذلك تحت عنوان "في محبة قاسم عبده"، لإلقاء الضوء على مسيرته الفكرية وتأثيره البارز في الدراسات التاريخية العربية، إضافة لدوره الأكاديمي كأستاذ في عدد من الجامعات بينها جامعة الزقازيق وجامعة الكويت.

يشارك في الأمسية كل من: وزير الثقافة الأسبق الدكتور عماد أبو غازي، وأستاذ الوثائق المتفرغ في جامعة القاهرة، والدكتور عمرو منير أستاذ التاريخ في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، والكاتب الصحفي سيد محمود، وتدير اللقاء أمنية أبو المجد.

وكان المؤرخ الدكتور قاسم عبده قاسم، قد رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي عن عمر ناهز الثمانين، تاركًا ورائه إرثًا فكريًا كبيرًا وإسهامات في الكتابة التاريخية من خلال كتبه المترجمة والمؤلفة نذكر من بينها: كتاب: رحلات ومغامرات فى مصر وما جاورها، تأليف آن وولف، ترجمة وتقديم وتعليق دكتور قاسم عبده قاسم 2019، كتاب: الحياة اليومية فى مصر - عصر سلاطين المماليك 2019، كتاب: فى تاريخ الأيوبيين والمماليك 2019، كتاب: ماهية الحروب الصليبية 2019، كتاب: الفتوح الإسلامية - كيف غيَّر انتشار الإسلام العالم الذى نعيش فيه (ترجمة) تأليف هيو كينيدى.

كتاب: الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية- دراسة عن الحملة الأولى 1095-1099م 2018، كتاب: تاريــخ الصـراع بين عالم المسيحية وعالم الإسلام (ترجمة) تأليف أندرو هويتكروفت 2018، كتاب: المؤرخون فى العصور الوسطى (ترجمة) تأليف: بيريل سمالى، كتاب: التاريخ والمؤرخون فى الحضارة العربية الاسلامية (ترجمة) تأليف بوزورث، يونج ، كلود كاهن، عباس حمدانى.



كتاب: حضارة أوربا العصور الوسطى (ترجمة) تأليف موريس كين، كتاب: أسد مصر السلطان الظاهر بيبرس والشرق الأدنى (ترجمة) تأليف: بيتر ثوراو، ترجمة وتقديم وتعليق الدكتور قاسم عبده قاسم 2015، كتاب: اليهود فى مصر من الفتح الإسلامى حتى الغزو العثمانى - قراءة فى تاريخ مصر الاجتماعى، كتاب: الأسواق المصرية فى عصر سلاطين المماليك، وغيرها العديد من المؤلفات التاريخية.

وعنه يقول الدكتور عمرو منير: «قاسم عبده قاسم.. ثروة لا تُعَوَّض.. من بقايا الزمن الجميل عندما كان الأستاذ يزن جامعة كاملة.. وهو من ضمن ما بقي من العصر الزاهر للجامعات المصرية، آخر ما بقي عندنا من حصاد المعرفة الحقيقية والعلم الأصيل، ولا ينبغي أبدًا أن نسيء بأي صورة من الصور إلى هذه الرموز حتى لا يُقال عنا يومًا إننا لم نكرِّم أهل العلم عندما بلغوا من العمر أجمله، ولأننا يومًا سنواجه نفس المصير فيجب أن نزرع الآن ما سنجنيه غدًا، وكما تدين تُدان، فالشكر له ولرموز الحياة الثقافية في وطننا حتى لا ننسى عطاء هذا الجيل من المصريين».

يشار إلي أن منصة الفن المعاصر (كاب) مؤسسة خاصة غير ربحية تأسست عام 2011 بواسطة رجل الأعمال عامر الهنيدي، ‏وهى مؤسسة مهتمة بتكريس جهودها لتطوير ودعم الفنون في الكويت وفي أرجاء المنطقة، ‏وقدمت عبر قاعاتها الفنية، معارض‎ ‎فنية لعدد كبير من الفنانين العالميين والمعروفين، فضلًا عن ‏الفنانين الشباب والكويتيين، سواء في معارض جماعية أو فردية، برعاية العديد من القائمين على المعارض ‏الفنية.