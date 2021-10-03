«التضامن» تحدد شروط وإجراءات الدفع الإلكترونى للمعاشات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاشات، ياتي فى إطار سعي الحكومة المصرية لتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين ومن ضمنها خدمة صرف المعاشات للمستفيدين وتحويلها من يدوية إلى آلية وذلك عن طريق تسهيل الإجراءات المتبعة لاستفادة المواطنين من تلك الخدمات وتحسين البنية التحتية للتدفقات المالية في ظل سياسة الشمول المالي التي تنتهجها الحكومة المصرية .​​​



وأضافت عبر موقعها الإلكتروني أن برنامج الصرف الإلكتروني للمعاشات يعمل على تقليل الوقت المستهلك في عملية صرف المعاش وأيضًا تخصيص مركز لخدمة أصحاب المعاشات في حالة وجود أي استفسارات عن الخدمة أو لتلقي الشكاوي عن طريق رقم مختصر 19680.



وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة الجديدة تتيح لمستحقي المعاش الصرف من المنافذ المختلفة دون التقيد بالمنفذ التابع له (مكتب أو منطقة التأمينات التابع لها المستفيد)، كما تتيح الخدمة صرف المعاش جميع أيام الشهر، بدءًا من الأول من كل شهر بدلاً من يوم 10 أو 20 من الشهر كما كان متبع من ذي قبل، ويمكن أيضًا الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لوزارة المالية أو التابعة لشركة بنوك مصر والمميزة برقم 123 وذلك أول كل شهر طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.



أما عن إجراءات الحصول على الخدمة فهي:-

​يتم صرف الشهر الأول من المعاش من كشوف يدوية فقط وبناء على رغبة صاحب المعاش أو المستفيدين أثناء التقدم بطلب لصرف المعاش من إحدى المنافذ التابعة للصندوق، ويتم إصدار بطاقة صرف آلى ورقم سري بدء من الشهر التالي، على أن تصدر البطاقة والرقم السري لمستحقي المعاش أول مرة بدون مقابل تتيح لك البطاقة خدمة الصرف المجاني طوال أيام الشهر من نقاط الصرف المتوفرة بجميع المنافذ المميكنة على مستوى الجمهورية.