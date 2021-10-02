ظهرت في «جيمس بوند».. أبرز صور كيت ميدلتون مع العائلة الملكية

لم يكن الانضمام إلى العائلة المالكة بالأمر السهل، لكن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون ظلت واحدة من أكثر الأعضاء المحبوبين في العائلة منذ انضمامها 2011.

وتمكنت زوجة الأمير وليام من تشكيل روابط قوية مع العائلة المالكة، لذا دعونا نلقي نظرة على بعض أفضل لحظات كيت مع أهل زوجها وفقا لموقع HELLO MAGAZINE.

كيت ميدلتون والأمير تشارلز

في العرض الأول لفيلم جيمس بوند 2021 انضم دوق ودوقة كامبريدج إلى أمير ويلز ودوقة كورنوال وشوهد الأمير تشارلز مع زوجة ابنه.

الملكة تمزح مع كيت ميدلتون

في يونيو 2021، خرجت كيت من أجل مشاركة مشتركة نادرة جدًا مع الملكة ودوقة كورنوال وعلى الرغم من رسمية الحدث كان أفراد العائلة المالكة يحضرون قمة G7 في كورنوال وبدت السيدات وكأنهن يقضين وقتًا رائعًا معًا.

الملكة مع ابنها وزوجته

تم لم شمل دوق ودوقة كامبريدج بالملكة في قلعة وندسور نهاية جولة القطار الملكي على مستوى المملكة المتحدة في ديسمبر 2020، كما قامت الدوقة باستعارة الأقراط المرصعة بالماس الخاصة بجدة زوجها لهذه المناسبة.

رحلة يناير 2020 إلى لوبورو

زار الرباعي قاعة ستانفورد في مركز الدفاع لإعادة التأهيل الطبي في لوبورو، حيث تم إعطاؤهم جولة في الموقع والتقوا بالمرضى والموظفين.

والتقط المصورون هذه اللحظة الجميلة بين ويليام وكيت وتشارلز وكاميلا، قبل أن يجرب دوق كامبريدج كرة السلة على الكراسي المتحركة.

خلال الصيف، ذهبت الملكة إلى بالمورال لتلقي زيارات من عائلتها على أساس دوري، وفي أغسطس 2019 وظهرت كيت مع الملكة في السيارة.

تم تصويرهم هنا بعد فترة وجيزة من سقوط صوفي في العربة في رويال أسكوت، وكادت تسقط على كيت.

وفي Royal Ascot في يونيو 2019، أظهرت كيت وابنة عمها زارا تيندال صداقتهما.

بدت الدوقة رائعة في بلوزة زرقاء وتنورة من مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب بينما ارتدت زارا الأزهار في فستان Zimmermann كيت وزارا لديهما 6 أطفال بينهما، والأصابع الصغيرة قريبة بشكل خاص.