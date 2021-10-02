الأحد 03 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ظهرت في «جيمس بوند».. أبرز صور كيت ميدلتون مع العائلة الملكية

كيت ميدلتون مع العائلة
كيت ميدلتون مع العائلة الملكية

لم يكن الانضمام إلى العائلة المالكة بالأمر السهل، لكن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون ظلت واحدة من أكثر الأعضاء المحبوبين في العائلة منذ انضمامها 2011.

وتمكنت زوجة الأمير وليام من تشكيل روابط قوية مع العائلة المالكة، لذا دعونا نلقي نظرة على بعض أفضل لحظات كيت مع أهل زوجها وفقا لموقع HELLO MAGAZINE.

26 صورة تُظهر علاقة كيت ميدلتون الوثيقة بأهل زوجها من العائلة المالكة

كيت ميدلتون والأمير تشارلز 

في العرض الأول لفيلم جيمس بوند 2021 انضم دوق ودوقة كامبريدج إلى أمير ويلز ودوقة كورنوال وشوهد الأمير تشارلز مع زوجة ابنه.

26 صورة تُظهر علاقة كيت ميدلتون الوثيقة بأهل زوجها من العائلة المالكة

الملكة تمزح مع كيت ميدلتون 

في يونيو 2021، خرجت كيت من أجل مشاركة مشتركة نادرة جدًا مع الملكة ودوقة كورنوال وعلى الرغم من رسمية الحدث كان أفراد العائلة المالكة يحضرون قمة G7 في كورنوال وبدت السيدات وكأنهن يقضين وقتًا رائعًا معًا.

26 صورة تُظهر علاقة كيت ميدلتون الوثيقة بأهل زوجها من العائلة المالكة

الملكة مع ابنها وزوجته 

تم لم شمل دوق ودوقة كامبريدج بالملكة في قلعة وندسور نهاية جولة القطار الملكي على مستوى المملكة المتحدة في ديسمبر 2020، كما قامت الدوقة باستعارة الأقراط المرصعة بالماس الخاصة بجدة زوجها لهذه المناسبة.

26 صورة تُظهر علاقة كيت ميدلتون الوثيقة بأهل زوجها من العائلة المالكة

رحلة يناير 2020 إلى لوبورو 

زار الرباعي قاعة ستانفورد في مركز الدفاع لإعادة التأهيل الطبي في لوبورو، حيث تم إعطاؤهم جولة في الموقع والتقوا بالمرضى والموظفين.

والتقط المصورون هذه اللحظة الجميلة بين ويليام وكيت وتشارلز وكاميلا، قبل أن يجرب دوق كامبريدج كرة السلة على الكراسي المتحركة.

26 صورة تُظهر علاقة كيت ميدلتون الوثيقة بأهل زوجها من العائلة المالكة

خلال الصيف، ذهبت الملكة إلى بالمورال لتلقي زيارات من عائلتها على أساس دوري، وفي أغسطس 2019 وظهرت كيت مع الملكة في السيارة.

26 صورة تُظهر علاقة كيت ميدلتون الوثيقة بأهل زوجها من العائلة المالكة

تم تصويرهم هنا بعد فترة وجيزة من سقوط صوفي في العربة في رويال أسكوت، وكادت تسقط على كيت.

26 صورة تُظهر علاقة كيت ميدلتون الوثيقة بأهل زوجها من العائلة المالكة

وفي Royal Ascot في يونيو 2019، أظهرت كيت وابنة عمها زارا تيندال صداقتهما.

بدت الدوقة رائعة في بلوزة زرقاء وتنورة من مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب بينما ارتدت زارا الأزهار في فستان Zimmermann كيت وزارا لديهما 6 أطفال بينهما، والأصابع الصغيرة قريبة بشكل خاص.

26 صورة تُظهر علاقة كيت ميدلتون الوثيقة بأهل زوجها من العائلة المالكة
كست ميدلتون العائلة المالكة الأمير تشارلز الملكة إليزتبيث الثانية كيت ميدلتون والامير تشارلز

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

المكافحات.. الصيادات الأرامل: «بر أمان» أغنتنا عن انتظار المساعدات الخيرية

أول رد من الزمالك على قرار بطلان الدعوة للانتخابات

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

قرار مفاجئ من «الشباب والرياضة» بشأن انتخابات الزمالك

الزمالك يكشف الممنوعين من خوض الانتخابات

باعتراف صريح.. «آخر النهار» يكشف سر القبض على الشيخ محمود شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حماس في غزة يصل مصر غدًا.. وبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة