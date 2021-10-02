السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إصابة عبد العزيز مخيون بكورونا ويكشف لـ«الدستور» عن حالته

عبدالعزيز مخيون
عبدالعزيز مخيون

أصيب الفنان الكبير عبد العزيز مخيون بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية مما استلزم إلى ذهابه إلى المستشفى، ويتواجد حاليًا بمستشفى الريادة بالإسكندرية لتلقي العلاج والمتابعة الصحية.

وقال مخيون في تصريحات للدستور، إنه يتماثل حاليا للشفاء وحالته الصحية مستقرة ويتواجد في مستشفى الريادة بالإسكندرية للمتابعة الصحية وتلقي العلاج موجهًا الشكر لمن سأل عليه من من عرفوا الخبر.

وكان الفنان الكبير عبد العزيز مخيون، نعى الكاتب الراحل وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت.

وكتب مخيون على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وجع وألم رحيل العزيز رفيق المسيرة وحيد حامد لا كلمات تعبر عن ألم الفراق.. إلا الرحمة والسلام لروحه المحلقة فى جنات النعيم بإذنه تعالى".

رحل الكاتب الكبير وحيد حامد صباح اليوم عن عالمنا في صدمة كبيرة للوسط الفني بعد أن قدم عشرات الأعمال التي أثرت السينما والدراما المصرية.
 

عبد العزيز مخيون الفنان الكبير عبد العزيز مخيون كورونا المستشفى مستشفى الريادة بالإسكندرية الإسكندرية العلاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

الدراسة في موعدها.. 5 تصريحات هامة لوزير التعليم عن العام الجديد

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

الرئيس السيسى يوجه بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء

كيروش يكشف سبب استبعاد شريف وأفشة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة

إدارة سجون الاحتلال توزع الأسرى الفارين في 5 سجون مختلفة