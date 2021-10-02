إصابة عبد العزيز مخيون بكورونا ويكشف لـ«الدستور» عن حالته

أصيب الفنان الكبير عبد العزيز مخيون بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية مما استلزم إلى ذهابه إلى المستشفى، ويتواجد حاليًا بمستشفى الريادة بالإسكندرية لتلقي العلاج والمتابعة الصحية.

وقال مخيون في تصريحات للدستور، إنه يتماثل حاليا للشفاء وحالته الصحية مستقرة ويتواجد في مستشفى الريادة بالإسكندرية للمتابعة الصحية وتلقي العلاج موجهًا الشكر لمن سأل عليه من من عرفوا الخبر.

وكان الفنان الكبير عبد العزيز مخيون، نعى الكاتب الراحل وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت.



وكتب مخيون على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وجع وألم رحيل العزيز رفيق المسيرة وحيد حامد لا كلمات تعبر عن ألم الفراق.. إلا الرحمة والسلام لروحه المحلقة فى جنات النعيم بإذنه تعالى".



رحل الكاتب الكبير وحيد حامد صباح اليوم عن عالمنا في صدمة كبيرة للوسط الفني بعد أن قدم عشرات الأعمال التي أثرت السينما والدراما المصرية.

