السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«رواد النيل» تشارك في القمة السنوية «تكني 2021» بـ11 شركة ناشئة

رواد النيل تشارك
رواد النيل تشارك فى مؤتمر تكنى

تشارك مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية في القمة السنوية السابعة لريادة الأعمال والتكنولوجيا "Techne Summit 2021“، التي تبدأ فعالياتها بمكتبة الاسكندرية اليوم، وتستمر لمدة 3 أيام تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويجري تنظيمها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية –GIZ وسفارة السويد.

وقالت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إن المبادرة تشارك في القمة للسنة الثالثة على التوالي، ما يعكس حرص المبادرة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لإستعراض الخدمات والبرامج التدريبية المختلفة التي تقدمها لمساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار على التواصل مع كافة الأطراف لتقييم أفكارهم ومنتجاتهم والعمل على تطويرها وأيضا الحصول على فرصة للتشبيك مع المستثمرين ورجال الأعمال.

وأضافت أن نحو 11 شركة محتضنة من جانب الحاضنات التابعة لمبادرة رواد النيل ستشارك في فعاليات القمة، لعرض منتجاتها ومشروعاتها وفرص النمو والتوسع بها، وتعمل هذه الشركات الناشئة في مجالات البرمجة والتطبيقات التكنولوجية والمواقع الإلكترونية وتكنولوجيا إنترنت الأشياء وتطوير سلاسل القيمة في صناعة الألبان وأيضا تكنولوجيا إعادة تدوير المخلفات.

وأشارت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل إلى أن المبادرة ستشارك كمتحدث رئيسي خلال جلستين سيعقدان على هامش القمة، الأولى حول الإبتكار في المنتجات المصرفية الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والجلسة الثانية حول دور الحاضنات ومسرعات الاعمال في دعم ريادة الاعمال.

وكشفت الدكتورة هبة لبيب عن أن المبادرة ستنظم على هامش قمة تكني 2021 مسابقة للشركات الناشئة التي تعتمد على تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة لعرض أفكارها وسيتم إختار ٣ شركات فائزة للإنضمام لبرنامج حاضنات رواد النيل وستحصل على الدعم الشامل وكافة الخدمات التي تقدمها المبادرة.

ويشارك في قمة تكني 2021 هذا العام نحو 16000 ألف مشارك من خلال الحضور الفعلي أو الإفتراضي، وسيقدم من خلالها 300 متحدث -يمثلون الخبراء ورواد الأعمال وممثلي العلامات التجارية العالمية- خبراتهم في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى أكثر من 200 مستثمر و 800 شركة ناشئة ستعرض أحدث منتجاتها في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطبيقاتها، من 70 دولة يمثلون اللاعبين الرئيسين في صناعة التكنولوجيا.

وستركز قمة هذا العام على عدة محاور أبزرها، الابتكار والتكنولوجيا وفرص الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والذكاء الاصطناعي والدعاية والإعلان والتنمية العقارية، بالإضافة إلى محور جديد يضاف لأول مرة وهو تكنولوجيا صناعة السينما، وستشهد عقد 30 ورشة عمل في شتى مجالات التكنولوجيا يقدمها متخصصون وخبراء محترفون في هذه المجالات، بالإضافة إلى منصة “سؤال وجواب” التي يقدم من خلالها 15 جلسة تستضيف خبراء يجيبون على أسئلة الحضور من الشباب، إضافة إلى 180عارضًا سيعرضون أحدث منتجاتهم وشركاتهم، وتقديم فرصة للتشبيك وعمل شراكات من خلال جلسات التعارف.

ويشهد تكني 2021 تنظيم خمسة مسابقات متنوعة تستهدف رواد الأعمال الشباب، أولها في مجال التكنولوجيا الصحية بدعم وجوائز مقدمة من سفارة السويد بالقاهرة، ومسابقة “ستارت أب ويلد كب” وجائزتها مليون دولار ، ومسابقة مقدمة من مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال “TIEC” التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” ايتيدا” بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسابقة مع شعبة صناعة تكنولوجيا المعلومات ” websummit”  وذلك بجانب المسابقة التي تقدمها مبادرة رواد النيل.

رواد النيل تكني مؤتمر تكني ريادة الأعمال قطاع التكنولوجيا شركات مشاركة البنك المركزي المصري

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وائل لطفي

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