حريق بمخزن بلاستيك فى الإسكندرية

تسبب ماس كهربائي في نشوب حريق بمخزن تابع مصنع للبلاستيك والكرتون، تستخدم فى تعبئة المواد الغذائية بمنطقة أبيس الرابعة شرق الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات.



تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن بجوار كوبري الألمان بمنطقة أبيس الرابعة دائرة القسم.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.



وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمخزن أدوات مائدة ومواد بلاستيكية ملحق بمصنع بالمنطقة المشار إليها نتيجة حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن خسائر كبيرة بالبضاعة وتلفيات بسيارتين نقل تابعين للمصنع.



وعلى الفور دفعت مديرية أمن الاسكندرية بعدد 8 سيارات إطفاء وتم محاصرة النيران وإخمادها دون زقوع إصابات وجارى عمليات التبريد، تحرر المحضر بقسم شرطة الرمل ثان، واخطرت النيابة العامة التحقيقات.

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالاسكندرية، من السيطرة علي حريق نشب بورشه تصليح سيارات قبل امتداده للدور الأول وباقي العقار المكون من 9 طوابق، مما تسببت في اصابه شخصين بحالة اختناق، وتفحم سيارة بمنطقة فكتوريا دائرة قسم شرطة المنتزة أول.



تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بالعقار الكائن 26 شارع رستم باشا مع بن القاضى برج جراند فكتوريا، ووجود حالات اختناق وخسائر مادية.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية الي مكان الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بورشة سيارات أسفل العقار رقم 26 بشارع رستم بن القاضى بمنطقة فكتوريا، وحدوث حالتي اختناق وتفحم سيارة بالكامل، تم التواصل مع إدارة الكهرباء العامة وشبكات السيوف، والغاز وقطع المرافق عن العقار المكون من 9 أدوار للعمل على السيطرة على الحريق.



وتمكنت قوات الدفاع المدني والحريق، من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الدور الأول وباقي الـ9 أدوار بالعقار، وتم علاج حالتي اختناق بواسطة سيارة اسعاف تواجدت بالمنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.