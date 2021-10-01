الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بثلاث مناسبات على مدار اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، الجمعة، بحلول اليوم الرابع من شهر بابه، وتذكار باكس رفق القديس سرجيوس، وتذكار حنانيا أسقف دمشق الّذي عمّد القدّيس بولس الرسول.

وذكرت الكنيسة إن الرسول حنانيا من التلاميذ السبعين. كان دمشقيّاً. وهو الذي عمَّد شاول، بولس الرسول في ما بعد، ورد ذكره في اعمال الرسل.

وتكتفي الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق، خلال احتفالاتها، بالقداس الإلهي الذي يُقرأ خلاله رسالة القدّيس بولس الثانية إلى أهل فيلبي، وإنجيل القدّيس متى.